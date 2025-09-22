Майкл Уолтц в ООН: США будут защищать "каждый дюйм" стран НАТО

Соединённые Штаты и их союзники будут защищать "каждый дюйм" территории стран-участников НАТО. Об заявил 22 сентября представитель США в Организации объединённых наций Майкл Уолтц на заседании Совета безопасности ООН, посвящённом нескольким случаям предполагаемого нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО.

В ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников, как утверждают польские власти, пересекли границу Польши. Несколько аппаратов были сбиты авиацией НАТО. Также сообщалось о пролёте беспилотника в воздушном пространстве Румынии. 19 сентября, как заявили власти Эстонии и других стран НАТО, три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии над Балтийским морем и оставались в нём не менее 12 минут.

Представители ряда стран НАТО подвергли Россию на заседании жёсткой критике. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Иветт Купер заявила о "безответственных действиях" России, которые создают риск прямого вооружённого конфликта между НАТО и Россией. "Если нам понадобится дать отпор самолётам, которые без разрешения действуют в воздушном пространстве НАТО, то мы это сделаем", - сказала она. С осуждением на заседании выступили также представители Эстонии, Румынии и Польши. Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас, также участвовавшая в заседании, заявила, что несколько инцидентов, произошедшие менее чем за две недели, не могут быть случайностью, и отметила, что Москва продолжит "провокации" до тех пор, пока они будут сходить ей с рук.

Представитель России Дмитрий Полянский заявил, что у стран НАТО нет доказательств того, что Россия нарушила их воздушное пространство, и назвал происходящее "театром абсурда".

Каких-либо решений на заседании принято не было. Во вторник, как ожидается, по запросу Эстонии пройдут консультации стран НАТО в соответствии с четвёртой статьёй Североатлантического договора.

Майкл Уолтц впервые принял участие в заседании Совета безопасности в качестве представителя США. Ранее он был помощником президента Дональда Трампа по национальной безопасности.







