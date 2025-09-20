Президент Чехии: НАТО должно жёстко отвечать на нарушения РФ в небе

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нарушение Россией воздушного пространства НАТО значительно усиливает напряженность в Европе. По его словам, страны-члены военного союза обязаны "адекватно реагировать" на действия Москвы, "в том числе военным путем".

Комментируя ситуацию в эфире чешского телевидения, Павел подчеркнул, что нарушение воздушных границ — это крайне безответственное поведение со стороны России, а также повод для активации механизмов защиты вплоть до того, что такой самолёт может быть сбит. "Никто ни с нашей, ни с российской стороны этого не хотел бы", — добавил Павел.

"Россия будет вести себя так, как мы ей позволим", — подчеркнул чешский президент.

Напряженность между Москвой и НАТО усилилась в сентябре. 10 сентября в в воздушное пространство Польши залетели около 20 российских беспилотников, на перехват которых поднимались истребители.

19 сентября Эстония заявила о нарушении её воздушного пространства тремя российскими истребителями в Финском заливе.

Премьер-министр Эстонии Кристьен Михал заявил, что Таллин инициирует консультации по статье 4 Североатлантического договора после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили эстонское воздушное пространство. Михал охарактеризовал инцидент как беспрецедентно дерзкий и преднамеренный.

Эстонские власти уточнили, что самолёты летели без планов полёта, с выключенными транспондерами и не поддерживали связь с диспетчерскими службами, что делает маловероятным их случайное, а не намеренное проникновение в эстонское воздушное пространство.

Москва обвинения отвергла и заявила, что полёт трёх МиГ-31 проходил над нейтральными водами Балтийского моря по маршруту из северо-западной части России в Калининград.

