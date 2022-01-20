Майклу Калви разрешили выходить из дома ночью

Кассационный суд общей юрисдикции отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Мера пресечения была сохранена американскому инвестору до момента вступления в силу приговора по делу о хищении средств банка "Восточный". Отменить её требовали адвокаты Калви. С основателя фонда Baring Vostok сняли ограничение на выход из дома ночью.

В августе 2021 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Майкла Калви к пяти с половиной годам условно. Его признали виновным по уголовному делу о растрате в особо крупном размере в банке "Восточный". Всего обвиняемых было семеро (включая Калви) – это партнёры и топ-менеджеры фонда Baring Vostok и банка "Восточный". Коллег Калви приговорили к срокам от трёх с половиной до пяти лет условно.

Прокуратура требовала 6 лет условно для самого Калви и от 4 до 5 лет условного срока для других обвиняемых. Обвинение считает, что осуждённые действовали в составе организованной группы.