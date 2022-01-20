Майклу Калви разрешили выходить из дома ночью

Кассационный суд общей юрисдикции отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Мера пресечения была сохранена американскому инвестору до момента вступления в силу приговора по делу о хищении средств банка "Восточный". Отменить её требовали адвокаты Калви. С основателя фонда Baring Vostok сняли ограничение на выход из дома ночью.
В августе 2021 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Майкла Калви к пяти с половиной годам условно. Его признали виновным по уголовному делу о растрате в особо крупном размере в банке "Восточный". Всего обвиняемых было семеро (включая Калви) – это партнёры и топ-менеджеры фонда Baring Vostok и банка "Восточный". Коллег Калви приговорили к срокам от трёх с половиной до пяти лет условно.
Прокуратура требовала 6 лет условно для самого Калви и от 4 до 5 лет условного срока для других обвиняемых. Обвинение считает, что осуждённые действовали в составе организованной группы.
- Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года – после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд рублей кредитных средств, которые "Восточный" выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро.
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