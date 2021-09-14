МЧС потребовало возбудить дело о фейке на журналиста-"иноагента"

МЧС Псковской области потребовало возбудить уголовное дело по статье о распространении фейковой информации в отношении журналиста Дениса Камалягина, признанного физическим лицом, выполняющим функции "СМИ-иностранного агента". Об этом сообщается в телеграм-канале "Сетевые свободы" со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову.

Камалягина 14 сентября вызвали на допрос в Центр по борьбе с экстремизмом. Там с него взяли объяснения о публикации, которая появилась на сайте "Псковской губернии" 8 сентября. В ней со ссылкой на прокуратуру Порховского района и региональное МЧС сообщалось о том, что на военных учениях в Струго-Красненском районе Псковской области якобы произошло ЧП – были разлиты химические вещества, четыре человека пострадали. Позже редакция дополнила новость информацией, что МЧС и прокуратура опровергли эти данные, а затем удалила заметку.

Камалягин рассказал корреспонденту Север.Реалии, что информация о ЧП пришла на редакционную почту с адреса прокуратуры Порховского района. В письме было вложение на бланке, похожем на бланк МЧС, где говорилось о разливе.

Сразу после публикации "Псковской губернии" в официальном телеграм-канале администрации Псковской области появилась фотография бланка, похожего на официальный бланк МЧС с информацией о разливе, и сообщение: "Внимание, фейк. В СМИ и в муниципальные районы была направлена информация о якобы допущенном нарушении правил обращения с химическими веществами на полигоне в Струго-Красненском районе. Это не более, чем информационный вброс, которому нельзя доверять. Читайте новости только у проверенных источников и не верьте распространяемым слухам!". На почту "Псковской губернии" позже также пришло письмо с адреса прокуратуры, в котором говорилось, что электронную почту взломали, а присланная ранее информация является фейком. Ведомство потребовало удалить новость.

В пресс-службе МЧС корреспонденту Север.Реалии сообщили, что управление не присылало журналистам или прокуратуре писем о ЧП, а руководитель ведомства Валерий Филимонов, подпись которого стояла на фейковом бланке, на тот момент был в отпуске.