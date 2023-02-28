МЧС России объяснило взломом сигнал воздушной тревоги по радио и ТВ

В нескольких российских регионах местные радиостанции и телеканалы передали оповещение о воздушной тревоге. В их эфирах на фоне звуков сирен звучали объявления о ракетном ударе с призывом немедленно проследовать в укрытие.

В МЧС России заявили, что это стало следствием взлома хакерами серверов телеканалов и радиостанций. В ведомстве подчеркнули, что переданные сообщения о воздушной тревоге являются ложными и не соответствуют действительности.

Канал "Осторожно, новости" рассказал, что сигналы воздушной тревоги были в Краснодаре, Казани, Ленинградской области, Воронеже, Белгороде , Саратове, а также в Тульской области и нескольких городах Подмосковья. По данным SHOT, все они содержали предупреждение об угрозе ракетного удара. В некоторых случаях ложная тревога длилась до десяти минут, после чего трансляцию прервали.

Власти этих регионов заявили, что обстановка контролируемая, призвав жителей сохранять спокойствие.

Аналогичный инцидент произошел 22 февраля, когда жители многих российских регионов услышали по радио оповещение о ракетной атаке. Тогда МЧС также заявляло о взломе.