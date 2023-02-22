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В России по радио объявили воздушную тревогу – МЧС заявило о взломе

По радио в российских регионах объявили воздушную тревогу. МЧС России заявило, что радиостанции взломали.

Сообщение "Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога" несколько раз прозвучало на частотах популярных радиостанций, среди которых "Авторадио" и "Юмор FM". Сообщение было передано женским голосом, который предупреждал об угрозе ракетного удара и рекомендовал проследовать в укрытия.

Из сообщений в региональных СМИ следует, что объявление воздушной тревоги слышали в городах Белгородской, Московской, Нижегородской, Тюменской областей, на Ставрополье, в Татарстане и Башкортостане.

МЧС России заявило, что на серверы коммерческих радиостанций была совершена хакерская атака и объявление воздушной тревоги – фейк. В ведомстве попросили следить за сообщениями в официальных источниках.

В случае угрозы МЧС предупреждает население по радио, телевидению и радиотрансляционным сетям. На сайте МЧС опубликована инструкция, что делать в случае воздушной тревоги.

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