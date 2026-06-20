Мечи и орала. Как и почему Дональд Трамп поссорился с папой римским

Пару недель назад британский журнал Economist заказал опрос международной социологической службе YouGov с целью выяснить, кто самая популярная публичная фигура в США. Оказалось – папа римский Лев XIV. Тот самый, с которым – в связи с войной против Ирана – вступил в полемику Дональд Трамп. Этот спор как будто утих, но не исчерпан. Это конфликт мировоззрений, и для будущего кандидата в президенты США он может иметь вполне реальные электоральные последствия.

Итоги опроса YouGov удивительны. Папа римский – не политик, не поп-дива, не кинозвезда и не спортсмен. Он практически ничего не делает для того, чтобы оставаться в американской новостной повестке. Католики составляют не более 20 процентов населения США. 29 процентов американцев не принадлежат ни к какой религии.

Лев XIV (в миру Роберт Фрэнсис Превост) родился в Чикаго, но бóльшую часть церковной карьеры провел в Перу и Ватикане. У него есть перуанское гражданство. Он еще не был в США с пастырским визитом. И тем не менее его рейтинг популярности в Америке – 55 процентов. Он высок во всех возрастных и крупнейших этнических группах и мало зависит от пола и образования респондентов. Он заметно ниже среди сторонников Трампа, республиканцев в целом и участников движения MAGA, потому что они в основном протестанты, исповедующие "белый христианский национализм". Они обеспечивают папе негативный рейтинг в 23 процента. Итого, если посчитать разницу, +32.

На втором месте, согласно результатам опроса, – ведущий сатирического телешоу Джон Стюарт. На третьем – сенатор-демократ от Аризоны, ветеран военно-морских сил и бывший астронавт Марк Келли. Рейтинг популярности Дональда Трампа – минус 22 пункта.

Что случилось с американским общественным мнением?

"Очень значимый момент"

В Перу, где Лев XIV оставил по себе добрую память, – и тем, что порицал власть, и тем, что помогал беженцам и жертвам сексуальной эксплуатации, – его избрание в прошлом году встретили ликованием. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поздравил нового папу в Х: "Уверен, миллионы американских католиков и других христиан будут молиться за его успешную работу во главе Церкви. Да благословит его Бог!" То же самое сделал в своей сети Truth Social Дональд Трамп: "Для меня большая честь сознавать, что он стал первым американским папой. Какое волнение и огромная честь для нашей страны! С нетерпением жду встречи с папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент!"

Для меня большая честь сознавать, что он стал первым американским папой

Но, кажется, обе стороны понимали, что легкими отношения не будут. Они никогда и не были легкими. Достаточно сказать, что полноценные дипломатические отношения между США и Ватиканом были установлены лишь в 1984 году, при Рональде Рейгане и Иоанне Павле II. Предубеждение против католиков, подозрения в том, что они по приказанию Святого Престола хотят погубить Америку, были распространенным явлением еще в колониальный период. В XIX веке они особенно усилились в связи с массовым наплывом иммигрантов, в основном из католических стран – Ирландии, Италии и Царства Польского. Американский историк Ричард Хофштадтер в эссе "Параноидальный стиль в американской политике" (1964) писал с изрядной долей сарказма:

Антикатолицизм всегда был порнографией пуритан. Если антимасоны воображали себе попойки и тешились садомазохистскими фантазиями о том, как на деле исполняются жуткие масонские клятвы, то противники католиков создали колоссальный свод легенд о распутных священниках, исповеди как возможности для соблазнения, о царящем в монастырях разврате... Антикатолицизм, подобно антимасонству, оказался тесно связан с американской партийной борьбой и превратился в устойчивый фактор политической жизни США... Миф о грядущей католической войне, сопровождаемой изуверствами и истреблением еретиков, сохранялся вплоть до XX века.

Практически у каждого президента США были сложные моменты в общении с папами. Понтифики не скрывали своих разногласий с американской политикой и говорили об этом вслух. Однако не было случая, чтобы президент возражал папе публично. Как выразился советник Барака Обамы Деннис Макдона после его первой встречи с папой Бенедиктом XVI (камнем преткновения тогда были аборты), "можно не соглашаться, но при этом не быть неприятным" (игра слов: you can disagree without being disagreeable).

Но Дональд Трамп – иное дело. Он начал ссориться с папой, еще не став президентом.

"Папа – очень политическая личность"

Одним из главных пунктов его президентской кампании 2016 года была борьба с нелегальной иммиграцией и обещание построить стену на южной границе. В феврале тогдашний папа Франциск посетил Мексику. В городе Сьюдад-Хуарес он отслужил мессу прямо на границе с США. На другой стороне пограничной реки Рио-Гранде, в американском городе Эль-Пасо, его видели и слышали тысячи людей, собравшиеся на стадионе. В своей проповеди Франциск сказал:

Здесь, в Сьюдад-Хуаресе, как и в других приграничных районах, находятся тысячи мигрантов из Центральной Америки и других стран — не говоря уже о множестве мексиканцев, также стремящихся перебраться «на ту сторону». Каждый шаг на этом пути сопряжен с тяжкой несправедливостью: людей порабощают, бросают в темницы, вымогают у них деньги; многие из этих наших братьев и сестер стали жертвами торговли людьми... Это наши братья и сестры, изгнанные из родных мест нищетой и насилием, преступными группировками и наркоторговлей.

Между тем Дональд Трамп на своих предвыборных митингах утверждал, что Мексика посылает в США "наркоторговцев, уголовников, насильников". Еще до того, как папа приехал в Мексику, Трампа спросили в интервью Fox News: "Папа Франциск собирается выйти на границу с Мексикой, чтобы выразить солидарность с мигрантами. Что вы об этом думаете?" И кандидат в президенты ответил:

Я считаю, что папа – очень политическая личность. Полагаю, он не понимает проблем, стоящих перед нашей страной. Не думаю, что он осознаёт опасность открытой границы с Мексикой. Мексика подтолкнула его к этому, поскольку хочет сохранить границу в нынешнем виде: они на этом сказочно наживаются, а мы – теряем.

И назвал папу пешкой в руках мексиканского правительства.

В самолете на обратном пути из Мексики в Ватикан один из журналистов спросил папу Франциска, как он относится к этим словам и может ли католик голосовать за такого кандидата. Папа внешне смиренно, но с явной иронией сказал:

Что ж, слава Богу, что он назвал меня политической личностью, ведь Аристотель определял человека как «политическое животное»: по крайней мере, я человек! А насчет того, что я пешка... Оставлю это на ваше усмотрение и на суд людей... Человек же, который думает лишь о возведении стен – где бы то ни было, – а не о строительстве мостов, – не христианин. Этого нет в Евангелии.

Трамп не остался в долгу:

Правительство и руководство Мексики не раз отзывались обо мне в уничижительном тоне в беседах с папой, поскольку хотят и дальше наживаться на Соединенных Штатах как в торговле, так и в вопросах границы, а они прекрасно понимают, что я вижу их насквозь. Папа услышал лишь одну сторону: он не видит преступности, наркоторговли и того негативного экономического влияния, которое нынешняя политика оказывает на США.

И повторил слова про пешку.

В мае 2017 года, когда Трамп уже был президентом, они встретились в Ватикане и о былой заочной полемике, кажется, не вспоминали. "Честь на всю оставшуюся жизнь – встретиться с Его Святейшеством Папой Франциском, – написал президент в своем блоге. – Я покидаю Ватикан, будучи более чем когда-либо полным решимости стремиться к миру во всем мире". Прощаясь с папой, Трамп произнес: "Я не забуду того, что вы мне сказали". И добавил: если что надо – звоните.

"Христос является нам в бедных и гонимых"

Но в июне 2018-го конфликт вспыхнул снова. Практика разлучения семей просителей убежища на границе возмутила общественное мнение Америки, ее осудила Конференция католических епископов США. Не мог остаться в стороне и папа Франциск. "Христос является нам в бедных, отвергнутых или гонимых. Не позволяйте страху встать на пути сострадания к страждущему ближнему", – написал он в твиттере. И повторил свое осуждение в интервью Reuters.

На этот раз всеобщее возмущение разлучением детей и родителей было так велико, что президент не выдержал давления. Пресса писала, что решающую роль сыграли его жена и дочь. 20 июня 2018 года Дональд Трамп подписал указ, возбраняющий эту практику. "Мне не нравилось видеть или чувствовать, как семьи разлучают, – сказал он при этом. – Думаю, всякий, у кого есть сердце, питает столь же сильные чувства по этому поводу".

Мне не нравилось видеть или чувствовать, как семьи разлучают

В феврале 2025 года, когда папа Франциск был уже тяжко болен, а фактически находился на смертном одре, в спор с ним решил вступить вице-президент Джей Ди Вэнс, "бэби-католик", как он сам себя назвал. Выступая на традиционном ежегодном Национальном молитвенном завтраке, он много говорил о своем обращении в католичество (Вэнс родился в протестантской семье, но, повзрослев, стал агностиком), а потом вдруг напомнил:

Как вы, вероятно, видели в открытых источниках, святейший отец, папа Франциск, критиковал некоторые наши меры в сфере иммиграционной политики... Позволю себе заметить: религиозные лидеры должны понимать, что в эпоху социальных сетей люди ловят каждое их слово, даже если они не вкладывали в него такого смысла и даже если то или иное высказывание изначально не предназначалось для широкого обсуждения в интернете.

Нет, это не были грубые нападки, как писали некоторые СМИ. Джей Ди Вэнс – опытный оратор. Сразу же после этой тирады он напомнил, как в разгар пандемии ковида "святейший отец стоял на пустой площади Святого Петра, вознося над головой Евхаристию и произнося проповедь". А закончил молитвой о выздоровлении папы.

Вероятно, проникновенные слова, которые сумел найти Вэнс, помогли устроить встречу умирающего понтифика с вице-президентом 20 апреля, в пасхальное воскресенье. Она продолжалась всего несколько минут. На следующий день папа Франциск скончался.

Как только стало известно о смерти папы, пресса заполнилась предположениями о том, кто станет его преемником. Кого хотел бы видеть на Святом Престоле Трамп? Наблюдатели без колебаний называли кардинала Раймонда Лео Бёрка, бывшего архиепископа Сент-Луисского. Бёрк известен тем, что служил у себя в Сент-Луисе старую латинскую мессу. Он возглавил в Ватикане открытую оппозицию папе Франциску, которая в лице четырех кардиналов в 2016 году подала папе список из пяти dubia, то есть "сомнений", в отношении апостольского увещания папы Amoris Laetitia ("Радость любви"), в котором он отступил от традиционного учения католической церкви о браке. С командой Трампа Бёрк сблизился еще до его избрания. Критикуя вместе со своей церковью разлучение семей, он одобрял антииммигрантские меры против мусульман.

Когда о предпочтительной кандидатуре спросили самого Трампа, он сказал: "Я хотел бы стать папой – это мой выбор номер один. Хотя нет, не знаю. У меня нет особых предпочтений. Должен сказать, у нас есть кардинал из Нью-Йорка – отличный человек".

Он имел в виду кардинала Тимоти Долана, архиепископа Нью-Йоркского.

Убежденность в том, что кардинал из США никогда не сможет стать папой, глубоко укоренилась при Святом Престоле. Этой убежденности способствовало апостольское письмо Льва XIII, который был папой с 1878 по 1903 год и в честь которого нынешний папа взял себе тронное имя. В этом письме он осудил ересь "американизма", полагая американских католиков слишком либеральными.

Но конклав предпочел именно американца, причем такого, который не значился в фаворитах. "Мы тут немного удивились и очень рады, – сказал тогда Дональд Трамп журналистам. – Но это просто огромная, совершенно исключительная честь".

Высказывание прозвучало довольно кисло. Тому есть причины.

"У него были не самые удачные твиты"

8 мая 2025 года, в тот самый день, когда на второй день конклава с четвертой попытки кардинал Роберт Превост был избран верховным понтификом и сувереном Святого Престола, сразу в нескольких американских изданиях появились статьи о его активности в соцсети Х. Кардинал не был активным блогером. В основном он делал репосты чужих постов. Но они многое говорят о его взглядах.

Одной из тем, которая постоянно волновала его, было отношение к беженцам. Летом 2015 года, когда Дональд Трамп стал кандидатом Республиканской партии, Превост поставил ссылку на колонку архиепископа Нью-Йоркского Тимоти Долана в Washington Post, которая называлась "Почему антииммигрантская риторика Дональда Трампа так проблематична". "Я не берусь указывать людям, – писал Долан, – каких кандидатов им следует поддерживать и кто достоин их голоса. Однако как католик я серьезно отношусь к библейскому наставлению о том, что мы должны принимать чужестранцев, – одному из тех нравственных императивов, которые чаще всего упоминаются как в Ветхом, так и в Новом Завете".

В 2018 году кардинал Превост перепостил твит архиепископа Чикаго Блейза Купича, выступившего против разлучения семей нелегальных иммигрантов. "В политике, – написал кардинал Купич, – которая отнимает детей у родителей и держит их взаперти в клетках, нет ровным счетом ничего ни христианского, ни американского, ни морально оправданного. Это делается от нашего имени, и позор этот лежит на всех нас". В апреле прошлого года, незадолго до своего избрания, кардинал Превост процитировал епископа Вашингтонской архиепархии Эвелио Менхивара-Аялу, который, комментируя массовые депортации в Сальвадор, напоминал, что он, сальвадорец, сам въехал в США нелегально, и обращался к своей пастве: "Разве вы не видите страданий своих ближних? Разве вы не осознаете, какую боль, какие бедствия, какой вполне реальный страх и тревогу вызывают эти несправедливые действия и политика властей? Неужели ваша совесть не встревожена? Как вы можете молчать?"

Несколько твитов Роберта Превоста касаются огнестрельного оружия. В октябре 2017 года, когда в Лас-Вегасе Стивен Пэддок расстрелял из окна отеля 60 человек, а потом убил и себя самого, будущий папа перепечатал слова сенатора-демократа Криса Мёрфи, обращенные к коллегам: "Вашу трусость и нежелание действовать не оправдать мыслями и молитвами".

Вашу трусость и нежелание действовать не оправдать мыслями и молитвами

После президентских выборов 2016 года блогер Превост поставил в своем блоге ссылку на статью Католического агентства новостей: "Клинтон проигнорировала противников абортов – и поплатилась за это". Он также неизменно выражал поддержку Украине в ее войне с Россией и возмущался обстрелом зданий римско-католической миссии в Мариуполе, где укрывались сотни мирных жителей, в марте 2022 года. Вступив на Святой Престол, папа Лев встретился с украинскими паломниками. "Братья и сестры, – сказал он им, – приветствуя вас здесь, я хочу выразить свою близость к страдающей Украине: к детям, молодежи, пожилым людям и особенно к семьям, оплакивающим своих близких. Я разделяю вашу скорбь о пленных и жертвах этой бессмысленной войны".

Роберт Превост, как выяснили журналисты, – активный избиратель, зарегистрированный в штате Иллинойс. Закон штата не требует от избирателя указывать его партийную аффилиацию, поэтому мы не знаем, какой партии будущий папа симпатизировал. Он трижды голосовал на республиканских праймериз и по меньшей мере дважды – на демократических. Участвовал как минимум в девяти всеобщих выборах, включая выборы 2024 года.

В феврале прошлого года Роберт Превост вступил в косвенную полемику с вице-президентом США. Джей Ди Вэнс в интервью Fox News сказал следующее:

Будучи американским лидером – да и просто гражданином США, – вы должны в первую очередь проявлять сострадание к своим соотечественникам. Это не означает, что вы испытываете ненависть к людям за пределами своей страны; однако существует старый принцип – кстати, на мой взгляд, глубоко христианский, – согласно которому вы любите свою семью, затем – ближнего, потом – свое сообщество, далее – сограждан своей страны, и лишь после этого можете уделить внимание и отдать приоритет остальному миру.

В сети Х вспыхнула по этому поводу бурная дискуссия. Британский публицист Рори Стюарт разместил у себя в блоге отрывок из интервью и прокомментировал его:

Странная интерпретация... В ней меньше христианского и больше от языческой племенной культуры. Нам стоит начать беспокоиться, когда политики берут на себя роль богословов, начинают говорить от имени Иисуса и диктуют, в каком порядке следует любить.

Вэнс ответил критику:

Просто погуглите «ordo amoris». Кроме того, сама мысль об отсутствии иерархии обязательств противоречит элементарному здравому смыслу. Неужели Рори действительно полагает, что его моральные обязательства перед собственными детьми равнозначны обязательствам перед незнакомцем, живущим за тысячи миль от него? Кто-нибудь вообще так считает?

Ordo amoris – порядок в любви – концепт Святого Августина, установившего иерархию: кого следует любить прежде всего (разумеется, Бога), кого во вторую очередь, кого а третью. Но Роберт Превост своим твитом согласился с комментарием газеты National Catholic Reporter, автор которого писала:

Суть не в том, чтобы поставить пределы любви, а в том, чтобы эти границы разрушить – нести Благую весть за пределы привычного, туда, где царят разногласия и конфликты... Главный вопрос не в том, начинается ли любовь с собственного дома. Вопрос в том, как мы ею распорядимся – насколько мы готовы меняться сами и менять окружающий мир.

И далее она ссылается на евангельскую притчу о добром самаритянине, который помог совершенно незнакомой ему жертве нападения разбойников (Лк., 10:25-37).

Отголосок этого спора можно усмотреть в наставлении Льва XIV во время общей аудиенции в феврале этого года:

Правильное истолкование священных текстов не может игнорировать ни исторический контекст их возникновения, ни использованные в них литературные формы; более того, пренебрежение изучением тех человеческих слов, которые избрал Бог, чревато фундаменталистским или спиритуалистическим прочтением Писания, искажающим его подлинный смысл.

Как всякий новообращенный – а Вэнс всего семь лет как католик – вице-президент склонен абсолютизировать букву Писания. Отсюда же, от пренебрежения историческим контекстом, берутся поучения русских православных пастырей о том, что "нет власти не об Бога" и вся их национально-милитаристская риторика.

Все это - не отвлеченный богословский диспут. Как показывают опросы, американские священники всех христианских деноминаций не остаются в стороне от злобы дня и регулярно затрагивают ее в своих проповедях. Кроме того, социологи фиксируют возрождение религиозности среди молодых мужчин и как следствие – "пуританский уклон в моральных устоях".

Американцы устали от лицемерия, вранья и демагогии политиков. В папе они видят моральный авторитет, которому можно верить.

Американская пресса отнюдь не рисовала благостный, елейный образ папы. Уже на следующий день после его избрания CNN опубликовала статью с компроматом. Спустя неделю там же вышла вторая статья на ту же тему. Суть их сводилась к тому, что Роберт Превост дважды в своей биографии будто бы покрывал священников-педофилов. Не будем вдаваться в детали – эти обвинения много раз комментировались и опровергались церковью. CNN воспользовалась битой картой. Тема не получила продолжения.

Сторонники Трампа внимательно изучили блог Роберта Превоста. Консервативный активист Чарли Кирк, близкий к Трампу (тот самый, которого позднее застрелили во время выступления перед студентами), прокомментировал его избрание сдержанно:

Скажем так: у него были не самые удачные твиты, в которых прослеживалась готовность поддержать идею открытых границ. Посмотрим, какую позицию он займет по этому вопросу. Кроме того, были высказывания по поводу Джорджа Флойда, которые мне не особо по душе. Но в целом складывается впечатление, что он – убежденный борец за защиту жизни. Об этом папе еще многое предстоит узнать, но я надеюсь, что он будет твердо отстаивать необходимость надежной охраны границ. И выступать за суверенитет.

Верная соратница Трампа активистка Лора Лумер, наоборот, негодовала: "Просто еще один марксист в Ватикане". И разразилась целой серией гневных постов, разоблачающих антиамериканскую сущность нового папы.

Бывший старший советник Трампа католик Стив Бэннон назвал Льва XIV "худшим выбором для католиков MAGA". "Это голосование против Трампа со стороны глобалистов, управляющих курией, – добавил он. – Именно этого хотели папа Бергольо (то есть папа Франциск. – РС) и его клика". "У всех просто челюсть отвисла", – сказал он в другом интервью.

"Война снова входит в моду"

Конфликт назревал постепенно. 9 января Лев XIV выступил перед послами, аккредитованными при Святом Престоле. "В наши дни, – сказал он, – дипломатия, поощряющая диалог и поиск консенсуса между всеми сторонами, уступает место дипломатии, опирающейся на силу – будь то действия отдельных государств или групп союзников. Война снова входит в моду, и распространяется воинственный настрой... К миру больше не стремятся как к дару и благу, ценному самому по себе... Напротив, мира ищут с помощью оружия – как условия для утверждения собственного господства".

В числе прочих примеров папа назвал Венесуэлу, где менее чем за неделю до этой речи американский спецназ пленил и вывез в США президента Николаса Мадуро. Он также говорил о правах и достоинстве беженцев и иммигрантов – и это в самый разгар беспорядков в Миннеаполисе, спровоцированных действиями агентов иммиграционной полиции.

Эта речь очень не понравилась в Вашингтоне. 18 января свою лепту в усиление напряженности внес архиепископ Вооруженных сил США кардинал Тимоти Брольо (он окормляет военнослужащих-католиков и назначается папой; Брольо был назначен Бенедиктом XVI). Он и прежде проявлял неприятную властям активность, а теперь сказал, что военнослужащие вправе не исполнять приказы командования, если им прикажут вторгнуться в Гренландию или усмирять беспорядки в Миннеаполисе. "Солдату, морскому пехотинцу или моряку было бы очень трудно самостоятельно ослушаться приказа… но, строго говоря, в рамках собственной совести, неподчинение этому приказу было бы морально приемлемым", – заявил кардинал.

Мира ищут с помощью оружия – как условия для утверждения собственного господства

Далее, если верить изданию Free Press, произошло нечто нереальное. 28 января папского нунция кардинала Кристофа Пьера пригласили в Пентагон, где он встретился с заместителем военного министра Элбриджем Колби. "Представители Ватикана, – говорится в статье, – осведомленные о ходе встречи и говорившие с Free Press на условиях анонимности, охарактеризовали ее как жесткую нотацию: им дали понять, что США обладают военной мощью, позволяющей им делать все что угодно, и что церкви лучше бы встать на их сторону". Дошло будто бы даже до напоминания об Авиньонском пленении. Статья появилась во Free Press в апреле, и обе стороны дружно опровергли ее: встреча была, но ее описание не соответствует действительности.

Как бы то ни было, в начале февраля папа отклонил приглашение Трампа посетить Соединенные Штаты в день празднования 250-летия США 4 июля. Этот день, заявила пресс-служба понтифика, он проведет на острове Лампедуза в Средиземном море, где в лагерях содержатся беженцы из Африки. Более того: некое ватиканское должностное лицо дало понять американскому журналисту, что папа, вероятно, не приедет в США, пока у власти нынешняя администрация. В том же месяце Святой Престол отказался войти в учрежденный Дональдом Трампом Совет мира.

Но это еще было затишье перед бурей.

Утром 7 апреля президент Трамп опубликовал в своем блоге ультиматум Ирану:

Сегодня ночью погибнет целая цивилизация – и возродить ее уже не удастся. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и случится. И все же теперь, когда произошла полная и окончательная смена режима и к власти пришли иные люди – более умные и менее радикально настроенные, – возможно, случится нечто поистине чудесное и революционное; кто знает? Мы узнаем это сегодня ночью – в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира.

В тот же день папа заявил журналистам, которых, вероятно, специально собрали по такому случаю:

Сегодня, как всем нам известно, возникла угроза и для всего иранского народа. И это совершенно недопустимо!.. Вернитесь за стол переговоров. Давайте говорить. Давайте искать решения мирным путем.

11 апреля в соборе Святого Петра прошло молитвенное бдение о мире, на котором Лев XIV сказал:

Молитва учит нас действовать. В молитве ограниченные человеческие возможности соединяются с бесконечными возможностями Бога. Тогда мысли, слова и поступки разрывают демоническую цепь зла и начинают служить Царству Божию – Царству, где нет ни меча, ни беспилотника, ни жажды мести, ни преуменьшения зла, ни неправедной наживы, а царят лишь достоинство, взаимопонимание и прощение. Здесь мы находим оплот против того заблуждения всемогущества, которое вокруг нас становится все более непредсказуемым и агрессивным... Довольно идолопоклонства перед самим собой и деньгами! Довольно демонстрации силы! Довольно войны! Истинная сила проявляется в служении жизни.

Президент США отреагивал на эти слова с нескрываемым раздражением. На следующий день в его блоге появился пост, в котором он впервые ублично атаковал Льва XIV:

Папа Лев слаб в борьбе с преступностью, ужасен во внешней политике... Его брат Луи мне нравится гораздо больше, чем он сам, потому что Луи целиком за MAGA. Он все понимает, в отличие от Льва! (Это правда. Старший брат Льва XIV – сторонник Трампа, о чем свидетельствуют его активность в соцсетях и тот факт, что он был в числе гостей турнира UFC в Белом Доме. – РС) Мне не нужен папа, который считает допустимым наличие ядерного оружия у Ирана. Мне не нужен папа, который называет ужасным шагом действия Америки против Венесуэлы – страны, которая переправляла в США огромные партии наркотиков и, что еще хуже, опустошала свои тюрьмы, отправляя в нашу страну заключенных, включая убийц и наркоторговцев. И мне не нужен папа, критикующий президента Соединенных Штатов за то, что я делаю именно то, ради чего был избран с подавляющим преимуществом: добиваюсь рекордно низкого уровня преступности и обеспечиваю лучшие показатели фондового рынка за всю историю.

Лев должен быть благодарен, ведь, как всем известно, его избрание стало полной неожиданностью. Его имени не было ни в каких списках кандидатов в папы; церковь включила его туда только потому, что он американец – решили, что это лучший способ найти подход к президенту Дональду Дж. Трампу. Если бы я не занимал Белый дом, Лев не оказался бы в Ватикане... Льву следует взяться за ум, пользоваться здравым смыслом, перестать заигрывать с радикальными леваками и сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком. Это сильно вредит ему самому и – что еще важнее – вредит католической церкви!

Через полдня после появления поста Трампа папа ответил президенту на борту самолета по дороге в Алжир:

Я не политик и не хочу вступать в спор с ним. Не думаю, что вестью Евангелия следует злоупотреблять, как это делают некоторые. Я продолжаю решительно выступать против войны, стремясь содействовать миру, диалогу и многостороннему взаимодействию между государствами ради поиска решений возникающих проблем... Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко нести благую весть – ведь именно для этого, как я верю, я здесь нахожусь, и именно в этом заключается предназначение Церкви.

Разумеется, в Америке нашлись желающие поддержать президента. Пожалуй, один из лучших комментариев написал известный умеренно консервативный публицист Рик Лаури. Он называется "Папе Льву стоит освежить в памяти Библию – и содержащиеся в ней уроки о войне и мире". В более грубом переводе – "стряхнуть пыль со своей Библии".

Если сравнивать нынешнюю ситуацию с историческими противостояниями пап и светских правителей, то конфликт президента Дональда Трампа и папы Льва XIV выглядит довольно бледно. Лев не заставлял Трампа являться к нему и три дня стоять на снегу, как это сделал папа Григорий VII с императором Священной Римской империи Генрихом IV в 1077 году. Не накладывал он и интердикт (запрет на совершение всех церковных таинств. – РС) на Соединенные Штаты – мера, к которой любил прибегать папа Иннокентий III. С другой стороны, и Трамп не стал грабить Рим, принуждая папу покориться своей воле, как это сделал император Карл V в XVI веке в отношении папы Климента VII. И все же обмен мнениями между Львом и Трампом по поводу войны с Ираном выдался весьма острым...

Призыв "хватит поклоняться самим себе и деньгам!" вполне естествен для святейшего отца, но кто может поручиться, что, произнося эти слова в недавней проповеди, он не имел в виду нашего президента, падкого на позолоту? Папа, не осуждающий президента США за угрозу уничтожить целую цивилизацию, не выполняет свою миссию. И все же важно понимать: Библия не предписывает пацифизм и не содержит осуждения войны с Ираном. Библия реалистично смотрит на неизбежность человеческих конфликтов. Как сказано в Книге Экклезиаста, есть "время войне, и время миру".

Папе Льву стоит освежить в памяти Библию – и содержащиеся в ней уроки о войне и мире

Далее Лаури на цитатах из Библии (что характерно – только из Ветхого Завета) доказывает, что Священное Писание вовсе не осуждает войну "праведную". Напоминает о том, что "великие христианские мыслители – Святой Августин и Фома Аквинский – разработали теорию справедливой войны". Возвращаясь в день сегодняшний, он пишет:

Понтифику стоило бы учесть, что Трамп впервые заговорил об ударе по Ирану в тот момент, когда режим жестоко расправлялся с тысячами протестующих на улицах. И если бы нынешнее правительство пало, уступив место власти, с бóльшим уважением относящейся к правам граждан, это стало бы благом для иранцев и важным шагом к созданию более безопасного и мирного региона.

И наконец: "Да, как говорит Исаия, «перекуют мечи свои на орала», – но не сейчас".

Вступил в полемику с папой и Джей Ди Вэнс. Он тоже напомнил о том, что войны бывают справедливыми.

Был ли Бог на стороне американцев, освободивших Францию от нацистов? Был ли Бог на стороне американцев, освободивших лагеря Холокоста и тех невинных, кто пережил Холокост? Я, безусловно, считаю, что ответ – да. ... Разумеется, можно спорить о том, является ли тот или иной конфликт справедливым, но я считаю: подобно тому, как вице-президенту США следует проявлять осторожность при обсуждении вопросов государственной политики, так и Папе Римскому крайне важно быть осмотрительным, когда он говорит о богословских вопросах.

"Лучше честно поговорить, чем прятаться за клише"

Эта дискуссия, увы, не прибавила вице-президенту популярности у американских католиков. Как показал опрос, проведенный в начале июня, его рейтинг в этой группе избирателей – минус 12 пунктов. Рейтинг папы – плюс 57. Он, впрочем выше, чем рейтинг Трампа, но ниже, чем рейтинг католика госсекретаря Марко Рубио, благоразумно молчавшего в этом споре.

Джей Ди Вэнс написал книгу о своем духовном пути "Причастие: как я вернулся к вере". Она только что вышла в свет. В интервью, рекламирующем книгу, вице-президент говорил, что приветствует диалог США и Святого Престола, пусть даже в острой форме:

Вполне уместно для Ватикана или любой другой религиозной организации высказываться по моральным проблемам, с которыми сталкиваются политики... Я действительно приветствую участие Ватикана в обсуждении этих вопросов, даже когда мы расходимся во мнениях – и, пожалуй, особенно тогда, когда мы не согласны друг с другом... Однако я также не считаю, что это означает, будто Ватикан всегда будет прав.

В книге он пишет, что медиа часто раздувают конфликт "ради лайков и рейтинга". Вспоминая свою краткую встречу с умирающим папой Франциском и состоявшиеся накануне переговоры с ватиканскими дипломатами, в которых, по его словам, "Ватикан, судя по всему, не был готов выйти за рамки банальных общих фраз", Вэнс заключает свой рассказ так: "Лучше честно поговорить, чем прятаться за клише".

Но, может быть, все это буря в стакане воды?

Католики , как уже сказано, составляют около 20 процентов взрослого населения США (около 70 миллионов человек). Это крупнейшая христианская деноминация страны. Она неоднородна по своему этническому составу, благосостоянию и политическим взглядам. 54 процента американских католиков – белые, 36 – латиноамериканцы. Четверо из каждых десяти католиков – иммигранты или дети иммигрантов. Более трети имеют высшее образование. 44 процента католиков – демократы, 52 – республиканцы. Среди белых католиков больше республиканцев, среди латинос – демократов.

На президентских выборах 2020 года, по данным экзит-поллов, голоса католиков разделились между двумя кандидатами практически пополам, хотя Джо Байден – католик, а Дональд Трамп – нет. В 2024-м ситуация изменилась: 55 процентов католиков проголосовали за Трампа и только 43 процента – за Камалу Харрис (она баптистка по вероисповеданию). Иными словами, католики составили 37,7 процента голосов, поданных за Трампа. Таким электоральным ресурсом не разбрасываются. Тем более что через два года кандидатом Республиканской партии почти наверняка станет католик – Джей Ди Вэнс или Марко Рубио.