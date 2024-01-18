Медбрат осуждён на 8 лет по делам о поджоге военкомата и госизмене

Суд в Санкт-Петербурге приговорил медбрата Максима Асрияна к 8 годам колонии по обвинениям в попытке поджога военкомата, которую следствие квалифицировало как подготовку теракта, и госизмене.

Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Первые 2,5 года Асриян проведен в тюрьме, остальные в колонии строгого режима.

Как уточнила пресс-служба, Асриян заключил досудебное соглашение со следствием, что отразилось на приговоре в сторону его смягчения. Судебное следствие заняло всего один день, суд, как обычно по делам о госизмене, шёл в закрытом режиме. Прокурор при этом требовал для обвиняемого 14 лет лишения свободы.