Медбрат осуждён на 8 лет по делам о поджоге военкомата и госизмене

Суд в Санкт-Петербурге приговорил медбрата Максима Асрияна к 8 годам колонии по обвинениям в попытке поджога военкомата, которую следствие квалифицировало как подготовку теракта, и госизмене.
Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.
Первые 2,5 года Асриян проведен в тюрьме, остальные в колонии строгого режима.
Как уточнила пресс-служба, Асриян заключил досудебное соглашение со следствием, что отразилось на приговоре в сторону его смягчения. Судебное следствие заняло всего один день, суд, как обычно по делам о госизмене, шёл в закрытом режиме. Прокурор при этом требовал для обвиняемого 14 лет лишения свободы.
- Асриян работал медбратом в петербургской больнице, в октябре 2022 года его задержали в аэропорту Пулково. Его обвинили в покушении на теракт — подготовке поджога военкомата Фрунзенского района Санкт-Петербурга в знак протеста против мобилизации. По версии следствия, он "купил бутылки с розжигом, дошел до здания районного военного комиссариата, посмотрел на окна и ушел". Асриян частично признал вину. Он заявил, что имел мысли такого рода, но отказался от поджога, опасаясь, что может причинить вред здоровью граждан и сотрудникам военкомата. Жена Асрияна говорила журналистам, что её супруг стоит на пацифистских позициях.
- Изначально против Асрияна возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта. В декабре 2023 года стало известно, что против него выдвинуто еще одно обвинение — в государственной измене. Что именно стало основанием для подозрений в госизмене, не сообщается. Асриян находится в СИЗО, в декабре 2022 года его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
- В конце сентября 2023 года стало известно, что в Петербурге задержали двух подруг Асрияна. Якобы они знали о планах друга, но не заявили на него в полицию. Девушек допросили и отпустили под подписку о невыезде. В январе 2024 года суд в Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей одну из них - учительницу музыки Татьяну Лименю-Осипову. Ее признали виновной в недонесении о готовящемся преступлении.
- Российские силовые структуры регулярно отчитываются о задержании граждан, якобы планировавших теракты по заказу украинских спецслужб и вооруженных формирований. Дела расследуются по таким статьям, как терроризм и госизмена, обе предполагают лишение свободы вплоть до пожизненного.
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