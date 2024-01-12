Подругу обвиняемого в подготовке теракта оштрафовали за недонесение

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей учительницу музыки Татьяну Лименю-Осипову. Она признана виновной в недонесении о готовящемся преступлении. Лименя-Осипова дружила с медбратом Максимом Асрияном, который находится под следствием по обвинению в подготовке теракта и государственной измене. По мнению суда, подруга знала о планах Асрияна, но не сообщила в полицию.
Как сообщает петербургское издание «Ротонда», Лименя-Осипова признала вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Наказание по статье о недонесении может составлять до 100 тысяч рублей штрафа, или принудительные работы, или лишение свободы на срок до года.
Ранее сообщалось, что уголовные дела по статье о недонесении были возбуждены в отношении двух знакомых Асрияна и его семьи, по имени Татьяна (видимо, это Татьяна Лименя-Осипова) и Анна. Обе они были задержаны осенью прошлого года, затем отпущены под подписку о невыезде. В отношении второй подозреваемой суд пока не состоялся.
- Медработник Максим Асриян с октября 2022 года находится в СИЗО. По данным следствия, он собирался поджечь здание военкомата Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Для этого он купил две бутылки жидкости для розжига, однако, подойдя к зданию, не стал воплощать своё намерение в жизнь и ушёл. Татьяна и Анна, по версии правоохранительных органов, помогали ему купить горючую жидкость.
- Сам Асриян частично признал свою вину: он заявил, что у него были мысли поджечь военкомат, но он отказался от них, опасаясь, что могут пострадать люди.
- Изначально против Асрияна возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта. В декабре 2023 года стало известно, что против него выдвинуто ещё одно обвинение — в государственной измене. Что именно стало основанием для подозрений в госизмене, не сообщается.
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