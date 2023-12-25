Медика, планировавшего поджог военкомата, обвинили в госизмене

Против петербуржца Максима Асрияна, арестованного за якобы планы поджечь военкомат, завели новое уголовное дело - о государственной измене. Он уже находится в СИЗО по обвинению в попытке теракта.

На появление нового обвинения в карточке дела Асрияна обратила внимание "Медиазона". Подробности обвинения не раскрываются. Адвокат Асрияна заявил, что связан подпиской о неразглашении, а жена - что узнала об этом только из СМИ.

Максим Асриян, работавший медбратом в одной из поликлиник Петербурга, был задержан 7 октября 2022 года в аэропорту Пулково, когда пытался вылететь в Сочи. По данным слудствия, он собирался поджечь здание военкомата Фрунзенского района города. Для этого он купил две бутылки жидкости для розжига, однако, подойдя к зданию, не стал воплощать своё намерение в жизнь и ушёл. Сам Асриян частично признал свою вину: он заявил, что у него были мысли поджечь военкомат, но он отказался от них, опасаясь, что могут пострадать люди.

Позднее против двух знакомых Асрияна были возбуждены уголовные дела о недоносительстве: по мнению полиции, они знали о его планах.