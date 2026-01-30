"Медиазона" опубликовала полный список погибших на крейсере "Москва"

Половина погибших в результате затопления ракетного крейсера "Москва" – 14 из 28 моряков – были из аннексированного Россией Крыма, следует из установленных Русской службой Би-би-си и "Медиазоной" данных.

Девять из 14 погибших крымчан были срочниками в возрасте от 18 до 22 лет. Восемь погибших формально считаются пропавшими без вести.

Ранее официальное число убитых при затоплении флагмана Черноморского флота впервые за почти четыре года после удара по "Москве" назвал 2-й Западный окружной военный суд. Позднее сообщение было удалено с сайта суда.

Изначально Минобороны утверждало, что на крейсере возник пожар, а погиб всего один человек, ещё 27 моряков считались пропавшими без вести. Впоследствии суд признал погибшими 17 членов экипажа.

В апреле 2023 года в Севастополе открыли мемориал в честь погибших на войне с Украиной моряков 30-й дивизии надводных кораблей, в составе которой находился крейсер "Москва". На нём были написаны имена 19 моряков, погибших в день затопления судна. При этом на открытие мемориала не позвали родственников погибших.

Крейсер "Москва" затонул возле острова Змеиный 14 апреля 2022 года. Украинская сторона заявляла, что нанесла по судну удар ракетами "Нептун".