В Украине погиб сотрудник пресс-службы Росгвардии в звании полковника

На войне в Украине в ночь на 14 июня погиб сотрудник пресс-службы Росгвардии в звании полковника Сергей Постнов. Об этом сообщил Совет ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД). Отмечается, что Постнов погиб "при исполнении воинского долга".

В сообщении говорится, что Постнов "более четырех месяцев выполнял служебно-боевые задачи" в зоне "спецоперации" в Украине. "В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и "ЛНР", — пишет Совет ветеранов.

Полковник Постнов работал начальником группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ в Росгвардии, а также редактором окружной газеты "Зоркий часовой" и журнала "На боевом посту". Он был выпускником екатеринбургского Суворовского училища и факультета культуры и журналистики Военного университета Минобороны.

29 мая "Медиазона" рассказала о гибели в Украине 41-летнего полковника и сотрудника пресс-службы Минобороны Владимира Иванова. Ранее о смерти офицера сообщил корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию "Бессмертный полк" 9 мая с портретом Иванова. Поддубный назвал его воинское звание – полковник, но не место службы, написав лишь, что тот пошёл на военную службу, окончив философский факультет.

Согласно данным "Медиазоны" и Би-би-си, по открытым источникам удалось установить факт гибели в Украине более трёх тысяч военнослужащих российской армии, в том числе около 60 офицеров в звании от подполковника и выше.

Реальные потери, по всей видимости, выше. Минобороны России не сообщало о них с конца марта, когда оно признало гибель в Украине более 1300 российских военных.

Проверить данные о потерях в условиях боевых действий невозможно. Так, согласно собеседнику Би-би-си в западных разведслужбах, с 24 февраля в войне погибли около 20 тысяч российских военнослужащих. Большие потери российские войска несут в нынешних боях в Донбассе.