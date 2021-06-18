Путин превратился в Брежнева?

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве завершилась тем, что стороны не решили, по сути, ни одного вопроса, кроме возможного взаимного возвращения послов и приятных обещаний не начинать ядерной войны. Но в отличие от прошлого президента США Дональда Трампа, его преемник резко поставил перед российским диктатором вопросы соблюдения прав человека в РФ и Беларуси, вступился Байден и за Алексея Навального, получив порцию фантазмов российского президента.

Между тем, возращение Путина из Женевы ознаменовалось новой порцией репрессий. Депутата ЗС Санкт-Петербурга Максима Резника обыскали, задержали и допрашивают по делу о наркотиках, найденных в квартире его дальнего родственника. Резник собирался от «Яблока» баллотироваться в парламент Петербурга и получал угрозы от спецслужб. Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на 15 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. У корреспондента SotaVision Ники Самусик, прошел обыск. Политик Константин Янкаускас, проходящий по «санитарному делу» отказался от участия в предстоящих выборах в связи психологической травмой после смерти отца. РГГУ объявил тендер на закупку программного обеспечения для мониторинга и анализа протестных настроений среди студентов в Интернете. К концу дня Президент России подписал указ "О назначении выборов депутатов ГосДумы

Перед голосованием 19 сентября режим победившего путинизма сбрасывает маску приличий, согласно принятым поправкам в Конституцию, по новым законам являет себя и миру, и мыслящей части населения чиновно-олигархической автократией, стагнирующей под властью стареющего диктатора, верящего в свое бессмертие, вводит цензуру, сажает и выдавливает инакомыслящих.

Может ли давление Запада сделать режим Путина менее агрессивным вовне и остановить на сползание самой России в диктатуру? – обсуждают Сергей Жаворонков, Мария Снеговая. Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 18 июня в 19:05