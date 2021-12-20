Стали известны подробности дела об административном штрафе, наложенном 14 декабря Таганским районным судом в Москве на чешское информационное агентство MEDIUM-ORIENT (внесено в реестр СМИ-"иноагентов"). Оно было оштрафовано на 500 тысяч рублей по обвинению в отсутствии маркировки СМИ-"иноагента" на сайте Caucasus Times, учредителем которого является MEDIUM-ORIENT.

По словам редактора Caucasus Times Ислама Текушева, издание начало маркировку материалов сразу же после того, как его издателя признали иностранным агентом. Два из трех материалов, по которым были составлены протоколы о немаркировке, уже находились в архиве на сайте. "Их нужно было еще и найти, порыться в архиве, чтобы в итоге любым способом наложить на нас вот такой большой штраф", – сказал Текушев. Протоколы об отсутствии маркировки были составлены в октябре. По словам Текушева, власти "действуют по накатанному алгоритму", ранее применявшемуся в отношении других СМИ, признанных "иноагентами", в том числе Радио Свобода.

"Мы не согласны с данным постановлением, поскольку судом был применен закон, нарушающий нормы Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В настоящее время мы готовим апелляционную жалобу в Московский городской суд", – заявила адвокат Лидия Анасова.

Комментируя ситуацию вокруг MEDIUM-ORIENT​, председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" (признан "иноагентом") Олег Орлов заявил, что целью преследования MEDIUM-ORIENT​ является ограничение работы журналистов агентства в регионе.

Агентство MEDIUM-ORIENT было внесено в список средств массовой информации, "выполняющих функции иностранного агента", в декабре прошлого года, став одним из первых СМИ – если не считать "Голос Америки", Радио Свобода и его проекты, внесённые в список первыми, – в этом реестре. К 20 декабря в перечне числятся уже более 90 СМИ (в том числе столь известные, как "Медуза", "Дождь" и "Медиазона") и физических лиц.