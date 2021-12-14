Издание The Insider оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагента"

Суд в Москве оштрафовал на один миллион рублей издание The Insider (признано в России "СМИ-иноагентом") за отсутствие маркировки "иностранного агента". Об этом сообщает "Интерфакс".

Изданию назначили два административных штрафа по 500 тысяч рублей по административной статье о "нарушении порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента".

Ранее главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявлял, что издание не будет не будет маркировать свои материалы специальным сообщением о том, что они созданы средством массовой информации, выполняющим функции "иностранного агента". Он подчеркнул, что издание зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству и не обязано подчиняться требованиям российских властей.

В ноябре этого года Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск о блокировке The Insider из-за отсутствия маркировки "иноагента".

The Insider – издание, зарегистрированное в Латвии, известное рядом резонансных расследований о работе российских спецслужб, в частности – об отравлении Алексея Навального. Главный редактор СМИ Роман Доброхотов напрямую связывает давление на него со своей профессиональной деятельностью. Минюст внес The Insider в реестр "СМИ-иностранных агентов" 23 июля этого года.

Сейчас в реестре СМИ-"иноагентов" 103 журналиста и организации. При этом большую часть из них внесли в реестр в этом году. Среди них - издания "Медуза", "Медиазона", "Важные истории", телеканал "Дождь", "Росбалт" и другие.