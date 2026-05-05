Медленное удушение. Война, блокада и проблемы экономики Ирана

На протяжении многих лет экономика Ирана переживала трудности из-за международных санкций и неэффективного управления. С тех пор как 28 февраля начались авиаудары США и Израиля, ситуация заметно ухудшилась.

В начале года по всей стране прокатилась волна массовых демонстраций, вызванных недовольством стремительным ростом цен, инфляцией и обвалом курса национальной валюты. Эти протесты были жестоко подавлены властями. Массовые расправы над тысячами людей вызвали широкое осуждение международного сообщества.

После начала американо-израильской операции целью ударов по Ирану стала и без того ветхая инфраструктура. Были выведены из строя заводы, сталелитейные комбинаты, мосты и порты. Кроме того, были поражены нефтегазовые объекты, а блокада иранских портов Соединенными Штатами практически перерезала главную финансовую артерию Тегерана: доходы от экспорта нефти.

Аналитики отмечают, что в условиях небывалого падения курса национальной валюты по отношению к доллару и отключения интернета, парализовавшего бизнес, иранская экономика оказалась в неизвестной зоне.

"Если иранский режим не добьется от США уступок по снятию блокады, экономика останется в крайне угнетенном состоянии, – говорит Джейсон Туви, заместитель главного экономиста по развивающимся рынкам в лондонской компании Capital Economics. – Но в конечном счете всё сводится к тому, насколько сильные экономические потери Тегеран готов понести ради достижения своих военных и геополитических целей".

Ситуация ухудшилась настолько, что высокопоставленные чиновники больше не могут отрицать масштабы проблем. По имеющимся данным, глава Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати призвал президента Масуда Пезешкиана принять срочные меры по стабилизации экономики, в том числе восстановить полноценный доступ к интернету и стремиться к заключению мирного соглашения с Вашингтоном.

Пресс-секретарь правительства Фатеме Мохаджерани оценила общий ущерб, нанесенный инфраструктуре, жилой и коммерческой недвижимости в результате войны, в 270 миллиардов долларов. Это почти в девять раз превышает весь государственный бюджет Ирана на 2025 год и эквивалентно примерно 60 процентам объема ежегодного производства страны, согласно экономическому сайту Eghtesad News.

Иранские чиновники оценивают расходы на восстановление только гражданской инфраструктуры в 300 миллиардов долларов. При этом дополнительные затраты будут связаны с другими проблемами, такими как упущенная выгода и необходимость увеличения социальных выплат. По словам заместителя министра труда Ирана Голамхосейна Мохаммади, предварительные оценки показывают, что конфликт привел к потере более миллиона рабочих мест и оставил два миллиона человек прямо или косвенно безработными.

Даже само время начала войны усугубило разрушительные последствия для иранского рынка труда. По данным иранской экономической газеты "Донья-э-Эктесад", весна традиционно является пиковым сезоном найма: каждый весенний месяц появляется в среднем около 65 тысяч вакансий. В этом году их количество сократилось на 80 процентов. Из каждых пяти рабочих мест, существовавших прошлой весной, четыре перестали существовать.

Между тем число ищущих работу растет рекордными темпами. 5 мая платформа по поиску работы Jobvision зафиксировала рекордный показатель за один день – 318 тысяч резюме, отправленных соискателями. Это на 50 процентов превышает предыдущий рекорд платформы, составивший 212 тысяч. Разрыв между количеством ищущих работу и имеющимися вакансиями никогда не был столь велик.

По мнению аналитиков, разрушение экономики усугубляется введенным государством отключением интернета, которое длится уже более двух месяцев. Оно обходится экономике Ирана в сумму от 30 до 80 миллионов долларов ежедневно, нанося сокрушительный удар по электронной коммерции, логистике и технологическому сектору, не говоря уже о множестве мелких предпринимателей, чья деятельность полностью остановилась.

Союз по производству и публикации контента, который представляет компании, работающие в цифровой сфере, призвал обеспечить иранцам безопасный доступ к интернету. В осторожно сформулированном заявлении, опубликованном 4 мая, союз отметил, что, хотя он поддерживает решения правительства в чрезвычайных условиях, любая политика в этой области должна разрабатываться с участием частного сектора. "Средства к существованию миллионов иранцев не должны становиться игрушкой в руках фракционных политических интересов", – говорится в заявлении.

Параллельно с этим произошел обвал иранского риала. По данным TGJU, иранского мониторинга рынка золота и валюты, на открытом рынке курс валюты сейчас составляет около 1,9 миллиона риалов за доллар. Это более чем в два раза превышает курс годичной давности.

В связи с тем, что доходы от нефти заблокированы морской блокадой США, а предприятия не могут генерировать налогооблагаемый доход, правительство сталкивается со структурным финансовым кризисом. В интервью Радио Фарда Далга Хатиноглу, иранский эксперт по энергетике, проживающий в Азербайджане, заявил, что в случае продолжения блокады Ирану придётся сократить добычу нефти и газа, поскольку в стране заканчиваются складские мощности. По его оценкам, если блокада продлится ещё месяц, добыча нефти в Иране сократится на 1,2 млн баррелей в сутки. "Это будет очень болезненным ударом", – считает Хатиноглу.

Иранский экономист Маджид Салими Боруджени в своей статье в экономической газете "Джахан-э-Санат" предупреждает, что любой рост нефтяных доходов от повышения цен на нефть во время закрытия Ормузского пролива будет временным, а расходы на послевоенное восстановление значительно превысят доходы от этого роста.

По его мнению, в отсутствие надежных источников прибыли для иранского бюджета единственным оставшимся вариантом может стать монетарное финансирование дефицита, то есть, говоря проще, фактическое печатание денег. Этот путь чреват ускорением инфляции, и без того превышающей 70 процентов.



