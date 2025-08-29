"Медуза" и "Медиазона": в Украине погибли около 220 тысяч солдат РФ

К августу 2025 года потери России на войне против Украины составили около 219 тысяч человек убитыми. К такому выводу пришли "Медуза" и "Медиазона", изучившие реестр наследственных дел и поимённый список погибших, который ведут журналисты и волонтёры.

Проанализировав данные реестра наследственных дел, журналисты пришли к выводу, что с каждым годом потери в российской армии сильно растут. Так, если в 2023 году на фронте погибли примерно 50 тысяч российских военнослужащих, то в 2024 году – уже около 93 тысяч.

Рекорд мужской смертности в ноябре 2024 года составил около 3 тысяч человек в неделю. "Одно из возможных объяснений – это то, что со второй половины 2024 года в российские суды массово стали поступать иски о признании военнослужащих пропавшими без вести или погибшими", – отмечает "Медиазона".

В поимённом списке погибших, который ведут журналисты Русской службы "Би-би-си", "Медиазоны" и волонтёры на основании открытых источников, на конец августа 2025 года было 125 681 человек. Это число, как отмечается, не отражает все потери, поскольку не о каждой смерти сообщается публично.

Российские власти официально не называют число убитых и раненых на войне против Украины. Западные СМИ со ссылкой на разведданные писали о том, что потери исчисляются сотнями тысяч - речь идёт об убитых и раненых. Общее число потерь России и Украины западные разведки, оценки которых приводили СМИ, могло достичь миллиона человек убитыми и ранеными, российские потери оцениваются как более высокие.