Установлены имена почти 123 тысяч погибших российских военных

С начала войны России против Украины погибли как минимум 122 883 российских военных. По данным, собранным из открытых источников, 53% из них — добровольцы, мобилизованные и заключённые, ранее не связанные с армией. Об этом говорится в сводке Би-Би-Си, составленной совместно с "Медиазоной" и командой волонтеров.

27% установленных погибших — добровольцы, 14% — заключённые, 11% — мобилизованные. С начала войны погибли 5540 офицеров, в том числе 12 генералов. Особенно ощутимы потери младших командиров, что подрывает тактическую слаженность подразделений.

С октября 2023 года потери остаются стабильно высокими — около 120 подтверждённых смертей в день.

Журналисты ведут подсчёт потерь на основе открытых данных — публикаций в соцсетях и местной прессе, некрологов, фотографий с кладбищ. Реальное число погибших, по оценке экспертов, может достигать 273 тысяч, а с учётом бойцов пророссийских формирований в Донбассе — до 297 тысяч, отмечает Би-Би-Си.