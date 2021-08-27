Списки организаций и людей, признаваемых российскими властями иностранными агентами и нежелательными организациями, готовятся аппаратом Совета безопасности страны и обсуждаются на его еженедельных заседаниях. Об этом сообщает издание "Медуза"* со ссылкой на троих собеседников, знакомых с содержанием встреч или документов ведомства.

Впервые так называемая борьба с иностранными влияниями была оформлена в виде конкретных решений на расширенном заседании Совбеза ещё в июле 2015 года, утверждает один из собеседников редакции. Председатель Совета — президент России Владимир Путин, в составе ведомства — руководители всех силовых структур, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и другие ключевые чиновники.

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Изменение статуса организации на иноагентсткий или нежелательные требует согласованных действий целого ряда ведомств. То, что в обычном случае требовало бы месяцев переговоров, в случае пополнения списка делается за сутки, отмечает издание. Это свидетельствует о том, что работа над списком ведётся на высшем уровне.

По оценке экспертов издания, Совет безопасности может воспринимать себя как ЦК Компартии СССР — орган, фактически руководивший Советским Союзом, при котором даже спецслужбы играли вспомогательную роль. Роль совета растёт после аннексии Крыма, когда президент России Владимир Путин решил "прекратить постмодернистские игры" и "откатиться к советской модели", — говорит один из экспертов издания. Другой отмечает, что усиление борьбы со СМИ и НКО могло быть спровоцировано белорусскими событиями. "Гаага им больше не страшна", — резюмирует он.