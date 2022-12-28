Медведев: желающих России поражения надо признать "врагами общества"

Бывший президент России Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совбеза и выступающий с жёсткими заявлениями с начала российского вторжения в Украину, призвал считать тех, кто желает России поражения в войне, "врагами общества" или "врагами государства".

Медведев сравнил нынешних противников войны с "внесистемными оппозиционерами", которые более ста лет назад "люто желали нашей Родине поражения в Первой мировой войне" (по всей видимости, речь идёт о большевиках во главе с Владимиром Лениным, но прямо об этом Медведев не пишет - РС). "Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России" - пишет Медведев.

Он предлагает рассматривать тех людей, которые призывают к "поражению и гибели" России, как "врагов общества", "вне зависимости от юридической квалификации их деяний". Медведев приводит латинский аналог этого термина - hostis publicus, что можно перевести и как "враг народа". Подобный термин употреблялся во времена Римской республики, в частности при диктаторе Луции Корнелии Сулле. Признанные "врагами общества" подлежали убийству, в том числе без суда. Позднее Сенат признавал в качестве таковых, например, императоров Нерона и Коммода. В записи Медведева нет прямых призывов к убийству, однако отсылка к латинскому термину из уст юриста вряд ли случайна.

Также, как пишет Медведев, "таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней", а возвращение возможно "только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния". Медведев также призвал отрезать противников войны "от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли".

Высказывания Медведева прозвучали на фоне отъезда из России сотен тысяч человек после российского вторжения в Украину, а затем начавшейся в сентябре мобилизации. Представители российских властей неоднократно подвергали этих граждан критике, некоторые чиновники и депутаты обвиняли их в предательстве. В Госдуме звучали предложения увеличить ставку подоходного налога для уехавших из страны россиян. Министр финансов Антон Силуанов накануне заявил, что правительство пока не определилось с позицией по этому предложению.

На днях об уехавших за границу высказался и президент России Владимир Путин. Он сказал, что "не особенно их осуждает", поскольку "в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах". При этом он подчеркнул, что, по его мнению, 99,9% россиян "готовы всё положить в интересах родины".