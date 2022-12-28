Медведев: желающих России поражения надо признать "врагами общества"

Бывший президент России Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совбеза и выступающий с жёсткими заявлениями с начала российского вторжения в Украину, призвал считать тех, кто желает России поражения в войне, "врагами общества" или "врагами государства".
Медведев сравнил нынешних противников войны с "внесистемными оппозиционерами", которые более ста лет назад "люто желали нашей Родине поражения в Первой мировой войне" (по всей видимости, речь идёт о большевиках во главе с Владимиром Лениным, но прямо об этом Медведев не пишет - РС). "Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России" - пишет Медведев.
Он предлагает рассматривать тех людей, которые призывают к "поражению и гибели" России, как "врагов общества", "вне зависимости от юридической квалификации их деяний". Медведев приводит латинский аналог этого термина - hostis publicus, что можно перевести и как "враг народа". Подобный термин употреблялся во времена Римской республики, в частности при диктаторе Луции Корнелии Сулле. Признанные "врагами общества" подлежали убийству, в том числе без суда. Позднее Сенат признавал в качестве таковых, например, императоров Нерона и Коммода. В записи Медведева нет прямых призывов к убийству, однако отсылка к латинскому термину из уст юриста вряд ли случайна.
Также, как пишет Медведев, "таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней", а возвращение возможно "только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния". Медведев также призвал отрезать противников войны "от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли".
Высказывания Медведева прозвучали на фоне отъезда из России сотен тысяч человек после российского вторжения в Украину, а затем начавшейся в сентябре мобилизации. Представители российских властей неоднократно подвергали этих граждан критике, некоторые чиновники и депутаты обвиняли их в предательстве. В Госдуме звучали предложения увеличить ставку подоходного налога для уехавших из страны россиян. Министр финансов Антон Силуанов накануне заявил, что правительство пока не определилось с позицией по этому предложению.
На днях об уехавших за границу высказался и президент России Владимир Путин. Он сказал, что "не особенно их осуждает", поскольку "в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах". При этом он подчеркнул, что, по его мнению, 99,9% россиян "готовы всё положить в интересах родины".
- Медведев в своём посте не называет конкретных фамилий. Ряд известных российских противников войны, в том числе оппозиционные политики и деятели культуры, заявляли, что желают России поражения в войне, объясняя это тем, что она, по их мнению является несправедливой и захватнической, а поражение может помочь изменить страну к лучшему. При этом далеко не все сторонники поражения в войне с Украиной призывают к "уничтожению" или распаду России - хотя и такая позиция среди российской политической эмиграции тоже представлена.
- Словосочетание "враг народа" или "враг общества" использовалось также во времена террора в годы Французской революции, а в российской истории - в 1930-50-е годы, когда "врагами народа" называли жертв сталинских репрессий. Большинство из них было реабилитировано после смерти Сталина.
- Термин "враги государства" употреблялся властями нацистской Германии для обозначения подлежащих репрессиям лиц или групп людей.
- Медведев ссылается на "американский эквивалент" предложенного им термина - "enemy of the state", дословно "враг государства". В США, однако, нет такого юридического термина. В 1930-е годы ФБР неофициально использовало другой термин - "Public enemy" ("враг общества" или "общественный враг") для обозначения, например, видных деятелей организованных преступных группировок.
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