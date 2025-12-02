"Система": Крупнейший частный проект в российской Арктике связан с "кошельком" Назарбаева

На Чукотке строят гигантский медный комбинат, крупнейший частный проект в российской Арктике. Как выяснила "Система", за проектом может стоять окружение Нурсултана Назарбаева – через структуры и менеджеров миллиардера Владимира Кима, которого называли доверенным лицом и даже "кошельком" экс-президента Казахстана.

В 2018 году Владимир Путин дал старт строительству горно-обогатительного комбината (ГОКа) на Чукотке стоимостью более триллиона рублей ($14 млрд). Как мы выяснили, проект связан с окружением Нурсултана Назарбаева – экс-президента Казахстана и давнего друга Путина.

Что за проект

ГОК возводят на Баимском медном месторождении – одном из крупнейших в мире. Стройка состоит из 46 объектов, в их числе плавучая АЭС, порт и 400 километров дорог. Общая сумма инвестиций составляет 1,1 трлн рублей, это крупнейший частный проект в российской Арктике. Планируется, что он увеличит добычу меди в России на 25%, золота – на 4%.

Чья стройка формально

Ранее проект принадлежал Роману Абрамовичу с партнерами, но в 2018-м его купил казахстанский медедобывающий гигант KAZ Minerals. После начала полномасштабной войны Баимский проект подпал под санкции США – и перешел во владение закрытого паевого инвестфонда, который не раскрывает информацию о пайщиках.

Чья это стройка на самом деле

Как выяснила "Система", ГОК по-прежнему связан с основным акционером KAZ Minerals Владимиром Кимом. Это казахстанский миллиардер, которого называли доверенным лицом и даже "кошельком" первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ким входил в штаб Назарбаева на выборах 2005 года, а его компании могли финансировать фонды Назарбаева и его родственников и даже якобы покупали Назарбаеву самолеты (в компаниях это отрицали).

Как мы раскрыли возможного владельца

Через биографии менеджеров, которые участвуют в проекте. В 2024-м Баимский холдинг возглавила гражданка Казахстана Елена Раскошная. Она же стала гендиректором фирм, которые владеют холдингом. На момент назначения Раскошная работала заместителем гендиректора телеком-компаний "2Ком", "Цифра Один" и "Сетел". Все входили в группу "Алмател", которой владел Владимир Ким.

Гендиректор управляющей компании Баимского проекта не менялся с момента ее основания в 2022-м. Им остается Георгий Фотин, ранее возглавлявший московское ООО "Каз Минералз". Фотин – бывший подчиненный вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Баимский проект. Фотин также руководит фирмой "Вега Развитие", которая управляла стройкой ГОКа. "Вега Развитие" принадлежит дубайской Nord Rim DMCC, которая числится среди структур, аффилированных с казахстанским банком Владимира Кима.

Почему это важно

Проект получает преференции от российских властей, в частности нулевые налоги на имущество, прибыль и землю на первые пять лет. Госкорпорация ВЭБ намерена вложить в ГОК около 1 трлн рублей ($12,9 млрд), госкорпорация Росатом строит плавучую АЭС.

Близкий к Владимиру Киму бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев хотя и ушел из политики после протестов в начале 2022-го, по-прежнему регулярно встречается с Владимиром Путиным. Последний раз – в мае 2025-го в Кремле. По словам представителя Назарбаева, встреча была неофициальной, а их с Путиным "связывают многолетние, дружественные отношения".

На запрос "Системы" представитель Назарбаева не ответил. Так же поступили в фонде экс-президента, а также в KAZ Minerals, банке Кима, Баимском ГОКе и близкой к нему управляющей компании "Рускапитал".