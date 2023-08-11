Меланшон и Толоконникова подписали письмо в защиту Кагарлицкого

Ряд видных левых политиков из разных стран, а также известные учёные и общественные деятели подписали открытое письмо в поддержку арестованного в России социолога и публициста Бориса Кагарлицкого. Письмо на нескольких языках, в том числе на русском, опубликовал созданный после его ареста Комитет солидарности с Борисом Кагарлицким, который ведёт международную кампанию за его освобождение.

Дело Кагарлицкого, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за его поста о войне в Украине, названо в письме сфабрикованным. "Борис Кагарлицкий – академический учёный, чьи социологические и философские работы хорошо известны во всём мире... Кагарлицкий – один из ведущих российских интеллектуалов, своей деятельностью он внес значимый вклад в укрепление репутации своей страны в мировой науке", - отмечают авторы письма. Они считают, что реальной причиной репрессий против Кагарлицкого стало то, "что начиная с февраля 2022 года он последовательно критиковал агрессию против Украины и подчеркивал, что эта варварская война наносит чудовищный урон не только украинскому народу, но и обычным россиянам". В письме также говорится, что Кагарлицкий - только один из десятков тысяч россиян, которые подверглись государственным репрессиям после российского вторжения в Украину.

Подписавшие письмо потребовали освободить Кагарлицкого и выразили солидарность "со всеми российскими политическими заключенными, арестованными за антивоенные взгляды".

Среди подписавших письмо - французский политик, лидер левых сил Жан-Люк Меланшон, бывший лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин, словенский философ Славой Жижек, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, российский социолог Григорий Юдин, правозащитник Лев Пономарёв, депутаты парламентов западных стран, ряд известных учёных, профессоров западных университетов, в том числе Этьен Балибар и Андрей Юрчак.