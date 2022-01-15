"Мемориал" и "басманный" суд. Вера Васильева – о совести и праве

Очевидно, что события и явления, наблюдавшиеся в судебной системе России в конце прошлого года, продолжатся и в нынешнем, едва ли есть основания полагать, что нас ждут большие приятные неожиданности. Знаковыми и важнейшими среди этих событий были решения о ликвидации признанных властями России "иностранными агентами" международного "Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" 28 и 29 декабря. Обе некоммерческие организации их обжалуют, международный "Мемориал" – в апелляционной коллегии Верховного суда, а правозащитный центр – в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

Не буду повторять сказанное уже много раз о том, что ход и характер судебного разбирательства 29 декабря воспроизводил происходившее накануне в Верховном суде РФ, с тем же результатом; что прокуратура точно так же вышла за рамки предъявленного ею же обвинения, начав с отсутствия или ненадлежащей маркировки об "иноагентстве", а закончив экстремизмом и терроризмом… Неоднократно и справедливо отмечалось, что закрытие международного "Мемориала", занимающегося в первую очередь восстановлением исторической правды и сохранением памяти о политических репрессиях времен СССР, чревато их забвением и в перспективе возвращением в общероссийском масштабе. А ликвидация правозащитного центра "Мемориал" способна лишить нас уже настоящего.

Судебные решения по делам "Мемориала" ещё раз показали, в сколь бедственном состоянии находится отечественная система правосудия

Безусловно значимо всё, что делал и делает "Мемориал": и работа в горячих точках, и подготовка и ведение жалоб в ЕСПЧ, и остальное. Мне особенно близка тема политзаключенных, которым помогает эта правозащитная организация, – и распространением информации о них, и юридически, и финансово. И у меня вызывает крайнюю тревогу вопрос, что будет с политзэками, если правозащитный центр не сможет выполнять свою работу. Равно как и тоже объявленный Минюстом РФ "иностранным агентом" и заблокированный в сети проект "ОВД-Инфо", оказывающий юридическую помощь задержанным на мирных протестных акциях.

Сюда примыкает проблема судебной системы в нашей стране. В связи с этим я вспоминаю о поразившей меня встрече, которая произошла там же, рядом с Мосгорсудом, когда слушалось дело о ликвидации "Мемориала". Среди людей, стоявших там, я, к своему удивлению, повстречала судью(!). Она приехала, чтобы поддержать правозащитную организацию, из другого города, где занимается гражданскими судебными процессами. Моя собеседница так грамотно оперировала юридическими статьями, когда комментировала ход судебного заседания, что у меня не было оснований усомниться в достоверности её слов. Разговорившись, мы обсудили и известные политически мотивированные уголовные дела, которые в устах моей новой знакомой получали весьма жесткие и недвусмысленные оценки, и в частности, дело Алексея Пичугина, разбиравшееся тоже в Мосгорсуде. К слову, именно с него, я считаю, начинались "басманное" правосудие, начинались деградация и разрушение нашей судебной системы.

Буквально днём раньше в эфире телеканала "Дождь" адвокат Генри Резник, защищающий международный "Мемориал" в Верховном суде РФ, говорил: те ангажированные судьи, которые у всех на виду, занимающиеся известными сфабрикованными делами, – это верхушка айсберга, большинство их коллег судят по закону и по совести. Признаюсь, я отнеслась к этому утверждению с большим скепсисом. Ведь то, что оправдательные приговоры в нашей стране в среднем составляют меньше процента, – общеизвестный факт. Мне самой, за без малого два десятилетия журналистской практики, довелось присутствовать на оглашении множества обвинительных и только одного оправдательного судебного решения. Тем большим было моё удивление при разговоре с судьей из провинциального города у здания Мосгорсуда.

Илья Новиков, представляющий интересы ПЦ "Мемориал" в Мосгорсуде, в недавнем интервью Радио Свобода высказал предложение, которое в свете этой моей встречи кажется особенно примечательным: при создания новой, независимой судебной системы в России гражданские судьи могли бы временно взять на себя рассмотрение уголовных дел, поскольку те судьи, которые вели ангажированные судебные процессы, дискредитировали себя.

Судебные решения и по делам международного "Мемориала", и по правозащитному центру ещё раз показали, в сколь бедственном состоянии находится отечественная система правосудия. Это состояние усугубилось по сравнению с 2015 годом, когда Минюст также пытался ликвидировать московский "Мемориал". Тогда правозащитную организацию удалось отстоять, а вот сейчас уже не получилось...

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции