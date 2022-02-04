"Мемориал" подал ходатайство о приостановке ликвидации

Историко-просветительское общество "Международный Мемориал" (признано "иностранным агентом") подало в Верховный суд России ходатайство о приостановке ликвидации. Жалобу рассмотрят 28 февраля. Об этом сообщается на сайте "Международного Мемориала".

Юристы организации основывают ходатайство на решении Европейского суда по правам человека. "Согласно ему, Россия должна приостановить ликвидацию, пока ЕСПЧ не вынесет решение по жалобе российских НКО на закон об "иностранных агентах": именно за нарушение этого закона Генпрокуратура потребовала ликвидации, а Верховный суд полностью удовлетворил иск." - говорится в сообщении "Международного Мемориала".

Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала", удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры, 28 декабря 2021 года. По мнению суда, "Международный Мемориал" нарушает "конституционный принцип равенства общественных объединений" и "тем самым посягает на основы конституционного правопорядка". 29 декабря суд Москвы удовлетворил аналогичное заявление на правозащитный центр "Мемориал" (внесён в реестр "иноагентов").

Против ликвидации "Мемориала" выступили бывший президент СССР Михаил Горбачёв, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы. Противники ликвидации "Мемориала" указывают на работу этой организации по увековечению памяти жертв советских репрессий и на её правозащитную и просветительскую деятельность.