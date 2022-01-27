"Мемориал" выдвинули на Нобелевскую премию мира

Группа эстонских депутатов выдвинула "Мемориал" (общество и ПЦ признаны "иноагентами") на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает правозащитный центр со ссылкой на источник в парламенте Эстонии.
Выдвижение на премию инициировало объединение депутатов парламента Эстонии под названием "Депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных РФ".
Они решили не уточнять, какое юрлицо выдвигают на премию, поскольку "в глазах международной общественности "Мемориал", у истоков которого стоял академик Андрей Сахаров, един, "Международный мемориал" и Правозащитный центр – его части".
28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал" по иску Генпрокуратуры. Днем позже аналогичное решение Мосгорсуд вынес по иску в отношении правозащитного центра "Мемориал" (признан "иноагентом").
Ликвидацию осудили в Совете Европы, Евросоюзе, США, Канаде и Великобритании. Европейский суд по правам человека потребовал от России приостановить исполнение решений о ликвидации до вынесения постановления ЕСПЧ по жалобе на закон об "иноагентах", поданной российскими НКО, в том числе "Мемориалом", в 2013 году.
Правозащитный центр "Мемориал" также обвинили в "оправдании терроризма и экстремизма", сайт связанного с центром "ОВД-Инфо" был заблокирован на территории России. "Мемориал" отрицает виновность и обжалует судебные решения.
- В 2021 году Нобелевскую премию мира получили главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира". Большую часть полученных с премии денег Муратов направил на благотворительность.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.