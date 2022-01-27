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"Мемориал" выдвинули на Нобелевскую премию мира

Группа эстонских депутатов выдвинула "Мемориал" (общество и ПЦ признаны "иноагентами") на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает правозащитный центр со ссылкой на источник в парламенте Эстонии.

Выдвижение на премию инициировало объединение депутатов парламента Эстонии под названием "Депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных РФ".

Они решили не уточнять, какое юрлицо выдвигают на премию, поскольку "в глазах международной общественности "Мемориал", у истоков которого стоял академик Андрей Сахаров, един, "Международный мемориал" и Правозащитный центр – его части".

28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал" по иску Генпрокуратуры. Днем позже аналогичное решение Мосгорсуд вынес по иску в отношении правозащитного центра "Мемориал" (признан "иноагентом").

Ликвидацию осудили в Совете Европы, Евросоюзе, США, Канаде и Великобритании. Европейский суд по правам человека потребовал от России приостановить исполнение решений о ликвидации до вынесения постановления ЕСПЧ по жалобе на закон об "иноагентах", поданной российскими НКО, в том числе "Мемориалом", в 2013 году.

Правозащитный центр "Мемориал" также обвинили в "оправдании терроризма и экстремизма", сайт связанного с центром "ОВД-Инфо" был заблокирован на территории России. "Мемориал" отрицает виновность и обжалует судебные решения.

  • В 2021 году Нобелевскую премию мира получили главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира". Большую часть полученных с премии денег Муратов направил на благотворительность.

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