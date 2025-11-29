"Мемориал": В таганрогском отеле месяцами удерживают украинцев

Граждан Украины с оккупированных Россией территорий, не прошедших так называемую фильтрацию, месяцами удерживают на территории одного из отелей в Таганроге (Ростовская область). Об этом сообщает правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" со ссылкой на собственные источники. Правозащитники называют эту практику незаконной, сообщает "Настоящее Время".

Как отмечают правозащитники, украинцев удерживают в пункте временного размещения беженцев (ПВР) на территории отеля "Таганрог" по адресу улица Дзержинского, дом 161. Там у задержанных отбирают документы и телефоны.

Некоторых удерживают там от нескольких месяцев до года. Регулярно находящимся в ПВР объявляют о возбуждении против них уголовных дел, в том числе по статье о шпионаже, пишут правозащитники. После этого, по их данным, задержанных вывозят в СИЗО ростовского Донецка. Содержавшиеся там украинские военнопленные сообщали о пытках в этом учреждении.

Один из российских правозащитников на условиях анонимности подтвердил The Insider, что ему известно об удержании украинцев в отеле в Таганроге ещё с осени 2023 года. Тогда там, по его словам, удерживали украинца, который ранее был пленным в так называемой "ДНР". После освобождения он пытался проехать через КПП Ростовской области, но не прошёл там "фильтрацию", что привело к его задержанию и помещению его в ПВР в отеле "Таганрог"до лета 2024 года.

Сотрудники украинской гуманитарной инициативы "Поиск. Плен" рассказывали, что российские власти создали систему секретных тюрем для украинских гражданских и военнопленных. Как пояснил "Настоящему Времени" адвокат, сооснователь инициативы Николай Полозов, раньше считалось, что украинских пленных содержат в России в учреждениях на базе инфраструктуры Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). Однако позже правозащитники узнали о неких центрах временного содержания "лиц, задержанных за противодействие специальной военной операции". Это неправовой статус, которым наделяют задержанных украинцев: в российских законах и подзаконных актах такого понятия нет. "Нет статуса – нет и никаких правовых гарантий у этих людей. Нет прокурорского надзора, нет даже возможности переписки. Их содержат в режиме инкоммуникадо – без любой связи с внешним миром", – пояснял Полозов.

Удержание украинцев без правового статуса, как отмечают правозащитники, нарушает нормы международного гуманитарного права: положения Третьей Женевской конвенции, которая защищает право военнопленных, и Четвертой, которая защищает права мирного населения.