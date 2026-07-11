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Украина

Мемы и реальность. Украинские военные – о боях за Малую Токмачку

Бои за Малую Токмачку Запорожской области
Бои за Малую Токмачку Запорожской области

"Продолжается штурм Малой Токмачки" – это, пожалуй, самый известный мем о "продвижении" российской армии в Украине в этом году. На самом деле этот населенный пункт в Запорожской области Украины контролируют ВСУ. С украинскими военными, обороняющими Малую Токмачку, поговорил корреспондент Настоящего Времени Алексей Продайвода.

Украинские военные рассказывают, как четыре года ведут бои за село Малая Токмачка
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Украинские военные рассказывают, как четыре года ведут бои за село Малая Токмачка
by Радио Свобода

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Украинские FPV-дроны поражают российскую мототехнику – "очередной штурм армией России Малой Токмачки" опять не удался. Украинские военные показывают архивные кадры, когда они уничтожили семь квадроциклов и 23 мотоцикла. По данным ВСУ, около 40 человек российские военные потеряли лишь в одном бою убитыми и ранеными.

"Есть кадры, когда мотоциклист погиб, не слезая с мотоцикла. И мы увидели, что на этом транспортном средстве есть даже мобильный РЭБ, который должен был помешать такому развитию событий, но не получилось", – говорит Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникации 118-й бригады ВСУ. В этой бригаде, которая уже несколько лет удерживает Малую Токмачку, говорят, что прорваться в село противник пытается постоянно. Раньше часто применял бронетехнику, но сейчас украинские дронщики все реже видят ее на поле боя.

"Было предупреждение, что должен быть штурм. Когда мы нашли их горюче-смазочные склады, мы по ним ударили. Возможно, с этим связано или нет, но поехали одни мотоциклы и квадроциклы. То есть ни танков, ни БТР, ни БМП – ничего тяжелого не было", – рассказывает военнослужащий 118-й бригады ВСУ Виктор.

Военнослужащий 118-й бригады ВСУ Виктор
Военнослужащий 118-й бригады ВСУ Виктор

Оборонять Малую Токмачку украинским военным помогает выгодное географическое положение, говорит военнослужащий Юрий: "У нас немного высота, и мы издалека видим, как они только начинают выдвигаться. И на подъездах мы постоянно штурм этот разбиваем, а они все больше и больше бросают сил".

Военнослужащий 118-й бригады ВСУ Юрий
Военнослужащий 118-й бригады ВСУ Юрий

"Имеем десятки квадратных километров открытой степи без каких-либо природных укрытий для врага. Враг для нас как на ладони постоянно", – добавляет начальник отделения коммуникации 118-й бригады ВСУ Дмитрий Пелых.

Начальник отделения коммуникации 118-й бригады ВСУ Дмитрий Пелых
Начальник отделения коммуникации 118-й бригады ВСУ Дмитрий Пелых

Малая Токмачка – небольшое село в Запорожской области в трех километрах от города Орехова. Раньше там проживало три тысячи жителей, работал кирпичный завод, а также размещалась исправительная колония.

"Обычное село разбитое: ни домов, ничего. Где-то попадаются погреба, тюрьма. Вот и удается сдерживать, в погребах сидеть, в разбитых домах, и все", – уточняет военнослужащий 118-й бригады Юрий.

Это село площадью всего восемь квадратных километров так и осталось бы никому не известным, если бы не многократные заявления российского командования о "взятии Малой Токмачки". Российский министр обороны Андрей Белоусов прошлой осенью опубликовал поздравление российским военным в связи со "взятием села", а российская пропаганда месяцами рапортовала, что "Малую Токмачку захватили".

Малая Токмачка
Малая Токмачка

Многочисленные и безуспешные попытки российских военных взять Малую Токмачку породили в интернете массу мемов и шуток, но не все украинские военнослужащие разделяют такой юмор.

"Как-то так: и не туда, и не сюда. Не негативно и не позитивно. Вроде бы оно кажется смешно, но нужно учитывать, сколько людей за это погибает. Поэтому меня эти мемы, можно сказать, как-то угнетают", – говорит военнослужащий Юрий.

"Поначалу было легче воевать, меньше дронов было. Не помню, какого числа, где-то запись есть, нас 10 часов тупо FPV били, всю ночь. Если два дня по тебе ничего не прилетало, то это выходной. В основном – каждый день" , – вспоминает военнослужащий 118-й бригады ВСУ Андрей. На передовых позициях в Малой Токмачке пехотинец безвылазно провел 117 дней.

Военнослужащий 118-й бригады ВСУ Андрей
Военнослужащий 118-й бригады ВСУ Андрей

На позиции Андрей получил травму спины, многочисленные контузии он уже не считает. Говорит, что подлечится и вернется в строй. Потому что и он, и его сослуживцы из других подразделений понимают – если отбросить все шутки о Малой Токмачке в сторону, она уже давно является ключевым пунктом обороны на этом направлении.

"Если они возьмут ту самую Малую Токмачку, у них будет прямая дорога на Орехов. Преображенка, Орехов, а там уже чисто поля, трассы", – говорит военнослужащий Виктор.

"А из Орехова они могут и в Запорожье спокойно дойти, поэтому это стратегическое село имеет большое значение для нас", – добавляет Юрий.

Военнослужащие 118-й бригады ВСУ попали в Книгу рекордов Украины за оборону Малой Токмачки, которая длится уже более 1500 дней, то есть более четырех лет.

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