Мэр, обвинявшийся в мошенничестве, получил орден за "захват трофеев НАТО"

Мэр города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев, который уехал на войну в Украину после того, как против него возбудили уголовное дело, награждён орденом Мужества за участие в войне в Украине и "захват трофеев НАТО". По сообщениям российских государственных СМИ, он участвовал в разминировании и передал командованию образцы НАТОвского вооружения.

Ранее Абушаев был награждён орденом "За заслуги перед отечеством" - тоже в ходе войны.

В марте 2023 года в отношении Абушаева было возбуждено дело о мошенничестве с землёй на сумму около 54 миллионов рублей через подставных лиц, сообщает "Медуза". Он был объявлен в федеральный розыск, суд вынес постановление о его заочном аресте. В апреле Абушаев заявил, что уехал добровольцем на войну в Украине и присоединился к батальону "Тигр". После этого Приморский краевой суд отменил постановление об аресте, а 11 августа суд обязал следствие отменить постановление о розыске мэра.