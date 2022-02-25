Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о начале обороны города

Украинские войска в Киеве, 25 февраля 2022 года

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны. По словам Кличко, украинская армия держит оборону вокруг крупнейшего города страны. Минобороны Украины попросило граждан не публиковать фото и видеозаписи перемещения военной техники и военнослужащих.

Минобороны России заявило, что российские войска заблокировали Киев с западной стороны. По данным ведомства, основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель в пригороде Киева. Аэродром, как утверждают в Минобороны, захвачен российскими военнослужащими — первые сообщения об этом появились ещё сутки назад.

Жителей Киева, особенно Оболонского района, где сегодня уже фиксировали бои, Кличко попросил не выходить из дома или укрытия. "Сделайте запасы воды, еды и вещей первой необходимости, подготовьте тёплые вещи, пледы", — заявил он.

Очевидцы сообщают о раздаче горожанам автоматических винтовок для обороны города. Горожан, готовых к обороне, армия призвала готовить "коктейли Молотова". Население Киева — почти три миллиона человек.

  • C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. Киевская городская администрация подтверждила попадание в жилой дом в одном из спальных районов Киева обломков ракеты после того, как она была сбита. По уточнённым данным, ранения получили четыре человека.
  • США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.
  • Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооружённое вторжение на территорию Украины "вынужденной мерой". По словам Владимира Путина, страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG