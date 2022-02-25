Мэр Киева Виталий Кличко заявил о начале обороны города

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны. По словам Кличко, украинская армия держит оборону вокруг крупнейшего города страны. Минобороны Украины попросило граждан не публиковать фото и видеозаписи перемещения военной техники и военнослужащих.

Минобороны России заявило, что российские войска заблокировали Киев с западной стороны. По данным ведомства, основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель в пригороде Киева. Аэродром, как утверждают в Минобороны, захвачен российскими военнослужащими — первые сообщения об этом появились ещё сутки назад.

Жителей Киева, особенно Оболонского района, где сегодня уже фиксировали бои, Кличко попросил не выходить из дома или укрытия. "Сделайте запасы воды, еды и вещей первой необходимости, подготовьте тёплые вещи, пледы", — заявил он.

Очевидцы сообщают о раздаче горожанам автоматических винтовок для обороны города. Горожан, готовых к обороне, армия призвала готовить "коктейли Молотова". Население Киева — почти три миллиона человек.