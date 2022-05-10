Мэр Кисловодска опубликовал фото ребенка в форме и с винтовкой

В телеграм-канале мэра Кисловодска Евгения Моисеева появился пост с фотографиями, на которых ребенок в военной форме "расстреливает" чучело "фашиста" из винтовки.

В подписи к публикации чиновник заявил, что "младшее поколение с детства должно знать о мировом зле, которое сегодня пытается возродиться". Подписчиков Моисеева возмутили фотографии ребенка, и они потребовали у губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова дать оценку акции, пишет "АиФ-Ставрополь". После этого пост в телеграм-канале мэра Кисловодска был удален.

В комментарии для издания "Подъем" Моисеев отрицает свою причастность к акции. 10 мая он заявил, что пост о расстреле чучела в его канале появился случайно, а администрация "не имеет к этой акции отношения". По словам чиновника, её устроили местные жители, и теперь мэрия разбирается в ситуации.

Кавказ.Реалии отмечает, что к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы, на Юге и Кавказе широко привлекали несовершеннолетних. Например, в Пятигорске одетые в военную форму дети участвовали в параде, а в Ставрополе на 9 мая выступил хор из нескольких сотен школьников, которые вместе с группой "ПослеZавтра" исполнили песню "Своих не бросаем". Буква "Z" стала одним из символов российской военной агрессии в Украине.