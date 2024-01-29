Мэр Кисловодска велел заменить цитату Барышникова на слова "патриота"

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев распорядился убрать цитату Михаила Барышникова со стены новой хореографической школы, потому что балетмейстер, по словам чиновника, бросил "свою родную страну" и не поддерживает президента России. Её, по словам мэра, заменят на цитату "настоящего патриота".

Судя по фотографии, опубликованной в телеграм-канале мэра Кисловодска, на одной из стен школы появилось популярное высказывание Михаила Барышникова: "Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого".

Артист балета, балетмейстер, актёр Михаил Барышников бежал в Канаду в 1974 году во время гастролей с советским государственным балетом. Затем он переехал в США и больше никогда не возвращался в Россию.

Летом 2022 года Барышников обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину после блокировки сайта "Настоящей России". Проект был создан после вторжения России в Украину в феврале 2022 года для поддержки украинских беженцев и россиян, вынужденных уехать из страны. Помимо Барышникова среди основателей проекта - писатель Борис Акунин и экономист Сергей Гуриев.

"Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие. Вашему русскому миру – миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть – несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов", – говорится в обращении артиста.

Барышников был также среди 128 деятелей искусства с мировым именем, которые просили Путина освободить Алексея Навального.