Михаил Барышников обратился с письмом к Владимиру Путину

Артист балета, балетмейстер, актёр Михаил Барышников выступил с открытым письмом к президенту Владимиру Путину по поводу блокировки в России сайта проекта "Настоящая Россия", в число соучредителей которого входит всемирноизвестный танцовщик.

Проект "Настоящая Россия" был создан после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Он помогает украинским беженцам, а также людям, которые были вынуждены покинуть Россию. Помимо Барышникова среди основателей проекта - писатель Борис Акунин и экономист Сергей Гуриев, живущие за рубежом, отмечает издание "Медуза".

По данным правозащитной инициативы "Роскомсвобода", сайт "Настоящей России" был заблокирован 24 мая по решению российской Генпрокуратуры.

"Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт - веб-сайт Настоящей России. Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте", - подчёркивает Михаил Барышников в обращении к президенту РФ. Танцовщик пишет, что ещё в детстве в Латвии к нему, сыну русского офицера, "не прилипла роль оккупанта". А с 26 лет, уже почти полвека, он живёт "человеком свободного мира", которого "всё еще называют русским", как называют русским писателем Акунина и русским экономистом Гуриева.

"Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие. Вашему русскому миру - миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть - несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов", - говорится в обращении артиста.