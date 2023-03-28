Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Мэр Воркуты сообщил об отправке на войну против Украины

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников сообщил, что заключил контракт с Министерством обороны России, и отправится участвовать в войне против Украины. Об этом он заявил во время митинга, сообщает Север.Реалии. Эту информацию также подтвердили журналистам в администрации города.

Шапошников сделал своё заявление на митинге-концерте в поддержку военного вторжения России в Украину. "Вместе со мной из Воркуты поедет пять моих коллег. Решение принято осознанно", – сказал мэр, уточнив, что его поддержал глава Коми Владимир Уйба.

Издание "7x7" сообщало, что на митинг пришло около 200 человек, на него сгоняли бюджетников. В мэрии заявили, что эта акция должна была состояться 23 февраля, но из-за погодных условий была отложена.

В пресс-службе администрации Воркуты журналистам Север.Реалии сообщили, что решение Шапошникова связано с тем, что "он бывший военный" и "это его личная инициатива". В мэрии не смогли назвать имена еще пяти сотрудников, которые, как заявил глава города, отправятся с ним на войну, но уточнили, что они "могут передумать".

По словам пресс-секретаря, контракт с Минобороны заключен на год, Шапошников покинет кресло мэра "где-то в мае". Его пост временно будет занимать один из заместителей, затем пройдут выборы нового мэра.

Ярославу Шапошникову 44 года, он родился в Астрахани. Отучился в школе милиции, а затем стал работать следователем, несколько раз был в командировках в Чечне. Затем переехал в Кострому и стал чиновником, а позднее депутатом одного из районов области. В 2020 году Шапошников переехал в Воркуту, сначала был заместителем мэра, а затем возглавил администрацию города.

  • Ранее издание "Верстка" сообщало, что Кремль рекомендовал главам российских регионов "максимально публично" съездить в зону войны с Украиной перед выборами в сентябре. Рекомендация касается глав регионов, которым предстоит избирательная кампания. "Вёрстка" ссылается на анонимные источники, близкие к властям Москвы и ещё одного, неназванного региона.
  • В декабре прошлого года газета "Ведомости" сообщила, что "Единая Россия" планирует выдвигать на выборах всех уровней участников украинской войны и работавших в Донбассе волонтёров. Издание пишет, что отправить на выборы ветеранов украинской войны планируют также КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG