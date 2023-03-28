Мэр Воркуты сообщил об отправке на войну против Украины

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников сообщил, что заключил контракт с Министерством обороны России, и отправится участвовать в войне против Украины. Об этом он заявил во время митинга, сообщает Север.Реалии. Эту информацию также подтвердили журналистам в администрации города.

Шапошников сделал своё заявление на митинге-концерте в поддержку военного вторжения России в Украину. "Вместе со мной из Воркуты поедет пять моих коллег. Решение принято осознанно", – сказал мэр, уточнив, что его поддержал глава Коми Владимир Уйба.

Издание "7x7" сообщало, что на митинг пришло около 200 человек, на него сгоняли бюджетников. В мэрии заявили, что эта акция должна была состояться 23 февраля, но из-за погодных условий была отложена.

В пресс-службе администрации Воркуты журналистам Север.Реалии сообщили, что решение Шапошникова связано с тем, что "он бывший военный" и "это его личная инициатива". В мэрии не смогли назвать имена еще пяти сотрудников, которые, как заявил глава города, отправятся с ним на войну, но уточнили, что они "могут передумать".



По словам пресс-секретаря, контракт с Минобороны заключен на год, Шапошников покинет кресло мэра "где-то в мае". Его пост временно будет занимать один из заместителей, затем пройдут выборы нового мэра.

Ярославу Шапошникову 44 года, он родился в Астрахани. Отучился в школе милиции, а затем стал работать следователем, несколько раз был в командировках в Чечне. Затем переехал в Кострому и стал чиновником, а позднее депутатом одного из районов области. В 2020 году Шапошников переехал в Воркуту, сначала был заместителем мэра, а затем возглавил администрацию города.