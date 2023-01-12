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"Вёрстка" рассказала о рекомендации Кремля губернаторам съездить на войну в Украине

В декабре о визите на фронт заявил мэр Москвы Сергей Собянин (на фото справа)

Кремль рекомендовал главам российских регионов "максимально публично" съездить в зону войны с Украиной перед выборами в сентябре. Рекомендация касается глав регионов, которым предстоит избирательная кампания. Об этом пишет издание "Вёрстка" со ссылкой на анонимные источники, близкие к властям Москвы и ещё одного, неназванного, региона.

Этой осенью в России пройдут прямые выборы глав 20 регионов, ещё одного утвердит региональный парламент, кроме того, голосования будут проведены на аннексированных территориях Украины. "Вёрстка" обратила внимание, что восемь из двадцати губернаторов, которым предстоят выборы, в прошлом году ездили в зону конфликта, семеро из них поехали к фронту в декабре.

Первым в декабре в зону войны поехал мэр Москвы Сергей Собянин. 2 декабря в его телеграм-канале появились фотографии в окопах. Он заявил, что помогает "обустроить" оборонительные рубежи.

Во второй половине декабря к фронту с разницей в несколько отправились сразу четверо губернаторов — Самарской области Дмитрий Азаров, Ивановской — Станислав Воскресенский, Амурской — Василий Орлов, Орловской — Андрей Клычков, а также главы Ямало-Ненецкого автономного округа и Приморья: Дмитрий Артюхов и Олег Кожемяко. Для последнего это была уже шестая поездка с начала войны. Остальные поехали туда впервые. Насколько близко они на самом деле были к фронту — издание не уточняет.

12 декабря газета "Ведомости" сообщила, что "Единая Россия" планирует выдвигать на выборах всех уровней участников украинской войны и работавших в Донбассе волонтёров. Издание пишет, что отправить на выборов ветеранов украинской войны планируют также КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

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