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Мэрия Липецка согласовала митинг против войны. Но потом отменила заявку

Протесты в Буркина-Фасо, архив

Мэрия Липецка отозвала разрешение на проведение антивоенного митинга, заявив, что организатор указал "недостоверную информацию о его целях". Акция "Мы за мир!" была согласована как мероприятие против войны в Буркино-Фасо. Историю рассказало издание 7х7.

Организатором выступил оппозиционер Александр Григорьев. Мероприятие было согласовано 5 декабря. "Кто за мир и против войны, добро пожаловать," — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

"При этом режиме нам приходится говорить рабским языком Эзопа и пользоваться поговоркой "Кошку бьют, невестке намёк подают", — пояснил оппозиционер. Из записи Григорьева следует, что он столкнулся с критикой противников войны в Украине после подачи уведомления об акции.

"Я буду митинговать против войны, в Буркина-Фассо. А вы можете бороться за мир где-то на кухне, что бы Вас никто не видел и не слышал", — заявил он. Отмену разрешения мэрии он прокомментировал так: "Липецк не прославится первым в России митингом за МИР. В России можно митинговать только за смерть и убийства".

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину власти запрещают проведение любых антивоенных акций и акций за мир. Организаторов и участников судят по новым административной и уголовной статьям о дискредитации российской армии.
  • В Буркина-Фасо власти ведут полномасштабные боевые действия против организаций "‎Исламское Государство", "Ансар уль-Ислам" и "Аль-Каида", контролирующих до 40 процентов территории страны. Отсутствие заметных успехов привело в 2022 году к двум военным переворотам. Новое правительство могло пригласить для участие в боевых действиях российское "ЧВК Вагнера", предположил 14 декабря президент соседней Ганы.

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