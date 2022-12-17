Мэрия Липецка отозвала разрешение на проведение антивоенного митинга, заявив, что организатор указал "недостоверную информацию о его целях". Акция "Мы за мир!" была согласована как мероприятие против войны в Буркино-Фасо. Историю рассказало издание 7х7.

Организатором выступил оппозиционер Александр Григорьев. Мероприятие было согласовано 5 декабря. "Кто за мир и против войны, добро пожаловать," — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

"При этом режиме нам приходится говорить рабским языком Эзопа и пользоваться поговоркой "Кошку бьют, невестке намёк подают", — пояснил оппозиционер. Из записи Григорьева следует, что он столкнулся с критикой противников войны в Украине после подачи уведомления об акции.

"Я буду митинговать против войны, в Буркина-Фассо. А вы можете бороться за мир где-то на кухне, что бы Вас никто не видел и не слышал", — заявил он. Отмену разрешения мэрии он прокомментировал так: "Липецк не прославится первым в России митингом за МИР. В России можно митинговать только за смерть и убийства".