Мэрия Москвы вновь не согласовала марш памяти Маркелова и Бабуровой

Мэрия Москвы не согласовала антифашистское шествие в годовщину убийства журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, сообщил "Новой газете" подавший уведомление бывший кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов.

"Сказали, что отказ по шествию отправили по почте, но сами напомнили, что возложение [цветов] согласований не требует, и рекомендовали делать возложение", — рассказал изданию политик.

Михаил Лобанов подал уведомление о проведении шествия 30 декабря.

В прошлом году мэрия Москвы отказала в согласовании акции, сославшись на ограничения из-за новой коронавирусной инфекции. Вместо марша люди возложили цветы на месте убийства Бабуровой и Маркелова.

Ограничения действуют до сих пор, однако против проведения некоторых массовых мероприятий власти не возражают.