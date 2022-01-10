Мэрия Москвы вновь не согласовала марш памяти Маркелова и Бабуровой

Мэрия Москвы не согласовала антифашистское шествие в годовщину убийства журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, сообщил "Новой газете" подавший уведомление бывший кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов.
"Сказали, что отказ по шествию отправили по почте, но сами напомнили, что возложение [цветов] согласований не требует, и рекомендовали делать возложение", — рассказал изданию политик.
Михаил Лобанов подал уведомление о проведении шествия 30 декабря.
В прошлом году мэрия Москвы отказала в согласовании акции, сославшись на ограничения из-за новой коронавирусной инфекции. Вместо марша люди возложили цветы на месте убийства Бабуровой и Маркелова.
Ограничения действуют до сих пор, однако против проведения некоторых массовых мероприятий власти не возражают.
- Журналистку "Новой газеты" Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова застрелили 19 января 2009 года в центре Москвы.
- Суд признал виновными в убийстве неонацистов Никиту Тихонова и Анастасию Хасис, а организатором убийства назвал Илью Горячева. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис — к 18 годам лишения свободы.
- В 2021 году Европейский суд по правам человека отметил нарушения в ходе судебного процесса над Тихоновым и Хасис. Верховный суд России отправил их уголовное дело на пересмотр в кассационную инстанцию. Осужденных поместили до 8 марта в СИЗО.
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