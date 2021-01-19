Прокуратура предостерегла от проведения акции памяти Бабуровой и Маркелова

В Москве представители прокуратуры вручили предостережения организаторам акции памяти журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых неонацистами в 2009 году. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Предостережения получили Кирилл Медведев и Павел Кудюкин. Прокуратура напомнила, что на территории Москвы продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий и акций из-за "неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки".

Ранее власти российской столицы отказали в проведении шествия имени Бабуровой и Маркелова сославшись на коронавирусные ограничения и предупредили об ответственности в случае проведения мероприятия.

Придерживавшийся левых взглядов адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. Виновными в их убийстве были признаны Никита Тихонов и Евгения Хасис, а организатором – Илья Горячев. Все они были членами неонацистской организации БОРН. С 2009 года в Москве и Санкт-Петербурге проходят антифашистские акции в память о Бабуровой и Маркелове. В 2020 году полиция задержала на шествии более 10 человек.