Мэрия не согласовала шествие "Яблока" в центре Москвы из-за COVID-19

Власти Москвы не согласовали проведения шествия партии "Яблока" в центре города из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщил, в частности, "Интерфакс" со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ответ департамента публикует и само "Яблоко" в своём телеграм-канале.

"Яблоко" планировало шествие на 27 марта с количеством участников до 30 тысяч человек. Заявителем выступило московское отделение партии.

В связи с отказом муниципальный депутат Андрей Морев, подававший заявку в мэрию, назвал решение столичных властей "продолжением политики двойных стандартов". В "Яблоко" в этой связи напоминают о большом митинг-концерте в Лужниках, который пройдёт сегодня по случаю очередной годовщины присоединения аннексированного Крыма. Собеседник Андрея Морева в мэрии заявил, что концерт в Лужниках это зрелищное мероприятие, а шествие - публичное, сообщает "Яблоко" в своём Telegram-канале.

На концерте в Лужниках может выступить президент Владимир Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сказал, что пока не принято решение, выступит он или нет. Как пишет Baza, в московском метро из-за количества людей перед концертом произошёл внеплановый час пик.

На трибунах стадиона уже собрались десятки тысяч людей. Ранее сообщалось, что на концерт собирают сотрудников бюджетных организаций.