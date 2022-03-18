Мэрия не согласовала шествие "Яблока" в центре Москвы из-за COVID-19

Власти Москвы не согласовали проведения шествия партии "Яблока" в центре города из-за коронавирусных ограничений.
Об этом сообщил, в частности, "Интерфакс" со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ответ департамента публикует и само "Яблоко" в своём телеграм-канале.
"Яблоко" планировало шествие на 27 марта с количеством участников до 30 тысяч человек. Заявителем выступило московское отделение партии.
В связи с отказом муниципальный депутат Андрей Морев, подававший заявку в мэрию, назвал решение столичных властей "продолжением политики двойных стандартов". В "Яблоко" в этой связи напоминают о большом митинг-концерте в Лужниках, который пройдёт сегодня по случаю очередной годовщины присоединения аннексированного Крыма. Собеседник Андрея Морева в мэрии заявил, что концерт в Лужниках это зрелищное мероприятие, а шествие - публичное, сообщает "Яблоко" в своём Telegram-канале.
На концерте в Лужниках может выступить президент Владимир Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сказал, что пока не принято решение, выступит он или нет. Как пишет Baza, в московском метро из-за количества людей перед концертом произошёл внеплановый час пик.
На трибунах стадиона уже собрались десятки тысяч людей. Ранее сообщалось, что на концерт собирают сотрудников бюджетных организаций.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.