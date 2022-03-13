На антивоенных акциях в России задержаны сотни человек

Несколько сотен человек задержаны в России на акциях против войны с Украиной. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Как сообщает телеграм-канал SOTA в Санкт-Петербурге на акции у Гостиного двора задержаны несколько журналистов с редакционными заданиями и опознавательными знаками. Их отправили в отделение полиции в город Кронштадт, примерно в 50 километрах от Петербурга.

В Москве полиция проводит задержания в центре города. Полицейские по громкой связи предупреждают, что прохожие находят ся в зоне возможного проведения акции, не согласованной с органами исполнительной власти.

У памятника Станиславскому и и Немировичу-Данченко в Камергерском переулке члены прокремлёвского движения НОД пели песню "Катюша". Полиция ими не интересовалась, сообщает SOTA.

В Белгороде задержали жительницу города, которая стояла на площади с жёлтым тюльпаном. В Ижевске задержаны несколько человек, которые водили хоровод с песней "Пусть всегда будет солнце.

Поступают сообщения о десятках задержанных в Иркутске, Челябинске, Екатеринбурге и других городах.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же жители разных российских городов начали выходить на акции портеста. Задержано в общей сложности более 14 тысяч человек. У многих активистов проходят обыски.

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