Мэрия Новосибирска отказалась вернуть табличку о репрессированных

Табличка на закладном камне памятника жертв советских репрессий в Нарымском сквере в Новосибирске была демонтирована незаконно, однако восстановлена она не будет, поскольку её текст "не соответствовал критериям объективности, нейтральности и исторической точности". Об этом заявила администрация города.

В ответе мэрии на запрос активиста Романа Малоземова также говорится, что установка мемориала была инициирована организацией, которую власти признали экстремистской. Вероятно, речь о "Мемориале", который внесли в перечень экстремистских организаций 9 апреля 2026 года.

Мемориальную табличку, установленную в 2019 году, сорвали в апреле 2026 года. На ней была надпись: "Здесь будет сооружен памятник жертвам государственного террора, чьи могилы или места захоронения неизвестны". Кто убрал табличку, неизвестно. Сам закладной камень, установленный в 2003 году, остался на месте, основной памятник жертвам репрессий в Нарымском сквере не пострадал.

19 апреля власти Томска снесли Камень Скорби и другие мемориальные камни, установленные в память о репрессированных в Сквере Памяти. Причиной демонтажа в мэрии назвали угрозу обрушения гаража, который расположен на склоне оврага. В последние годы были демонтированы или изменены ещё несколько памятников или памятных знаков, посвящённых жертвам репрессий, писали Сибирь.Реалии.