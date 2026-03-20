Мэрия Томска: критика блокировок - это распространение фейков

Мэрия Томска отказала активистам в проведении митинга против блокировки мессенджера Telegram, указав, помимо прочего, на то, что выражение мнение о блокировках в интернете может расцениваться как распространение недостоверной информации.

Об этом рассказал кандидат в городскую думу Томска Антон Исаков, опубликовав ответ из администрации города на поданную им заявку на митинг. Мэрия отказала в проведении акции, поскольку все 15 площадок, предназначенных для подобных мероприятий, якобы заняты. При этом альтернативу, вопреки законодательству, она не предложила.

Кроме того, в ответе мэрии сказано, что "цель мероприятия нарушает принцип законности", поскольку высказывания, которые могут прозвучать на митинге, могут содержать фейки. "Выражение мнения о блокировках информационных сервисов, мессенджеров и социальных сетей может расцениваться как публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации", - сказано в документе.

Как сообщает Сибирь.Реалии, в более чем 10 городах России в феврале и марте 2026 года планировались митинги против ограничения работы Telegram, однако власти отказывали под разными предлогами. Накануне сообщалось, что в Москве полиция задерживала трёх администраторов телеграм-чата "Алый лебедь", где обсуждался возможный митинг на Болотной площади против блокировок в интернете.