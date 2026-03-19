В Москве задержали админов чата, обсуждавших протест против РКН

В Москве полиция задержала трёх администраторов телеграм-чата "Алый лебедь", где обсуждался возможный митинг на Болотной площади против блокировок в интернете, сообщают SotaVision, "Осторожно, новости" и "Важные истории", а также канал самого чата.

Одной из задержанных, Софии Чепик, 19 лет. С ней провели так называемую профилактическую беседу и примерно через 40 минут после задержания отпустили, рассказала журналистам её мать.

Полиция также пришла к 20-летнему жителю Москвы Степану Разину, который подавал заявку на митинг на Болотной площади. Его, как и одного из не названного по имени "бывших администраторов чата", как пишут авторы канала "Алый лебедь", вызвали в прокуратуру на "беседу".

Как выяснила "Вёрстка", чат "Алый лебедь" появился 13 марта и стал популярным благодаря видео в TikTok. Там появились ролики с призывами 29 марта выходить на улицы в разных городах. Одно из таких видео с треком "За тебя, Родина-мать" группы "Любэ" набрало 3,9 млн просмотров.

Издание верифицировало нескольких из его администраторов - все они оказались молодыми людьми в возрасте от 14 до 20 лет. Среди юных администраторов оказались подростки, которые раньше состоят в телеграм-группе "Молодежь ЛДПР", и бывший кадет, который в своём телеграм-канале генерирует картинки, как обнимается с Путиным и выступает в Думе.

14 марта бывший глава штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев объявил о митингах против блокировок интернета, связав дату проведения с 29-й статьей Конституции о свободе слова. Политические активисты и представители разных политических партий подали уведомления о проведении митингов против интернет-блокировок в 28 городах в 17 регионах страны.

Администраторы канала "Алый лебедь" также подали официальную заявку на проведение митинга против интернет-блокировок и Роскомнадзора 29 марта на Болотной площади. Власти отказали в его согласовании, сославшись на "эпидемиологическую обстановку". В Москве власти не согласуют массовые мероприятия с весны 2020 года, ссылаясь на эпидемию COVID-19.

Власти России ограничивают работу в стране мессенджера Telegram. Кроме того, власти страны тестируют работу интернета по "белым спискам" – когда работают только те сайты, которые разрешены. С 5 марта мобильный интернет так работает в Москве.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отключения мобильного интернета "необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной всё более изощренных технологических методов для атак". При этом блокировки критикует и значительная часть провоенных и лояльных властям блогеров.