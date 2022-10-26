"Мерседес" ушёл с российского рынка и продал свой завод в Подмосковье

Российская "дочка" немецкого автоконцерна Mercedes-Benz продала свой завод по сборке легковых автомобилей в Подмосковье холдингу "Автодом" и вышла из российского бизнеса. Об этом пишут "Коммерсантъ" и "Ведомости". На заводе в Есипово, вероятно, начнется выпуск китайских автомобилей.

26 октября Mercedes-Benz официально подтвердил уход из России.

Концерн оценивал свои активы в России в два миллиарда евро. Однако эксперты, опрошенные "Коммерсантом", ссылаются на практику продажи заводов за один рубль в нынешних условиях. Собеседники "Ведомостей" допускают, что сделка может предполагать опцион, в рамках которого немеций автоконцерн сможет вернуться к владению заводом в Московской области в течение определенного времени.

"Мерседес" стал третьим крупным производителем легковых автомобилей, уходящим из России. В начале марта на фоне войны в Украине немецкая компания остановила выпуск машин в Подмосковье и импорт в Россию. Ранее российский рынок покинули французская компания "Рено" и японская "Ниссан", передав свои активы государству.

Вчера стало известно, что корейский автопроизводитель Kia – второй самый популярный автомобильный бренд в России после АвтоВАЗа, может остановить продажи на российском рынке из-за «невозможности поставлять в Россию автомобили в принципе». Об этом заявил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу, сообщает РБК.