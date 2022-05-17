"Колёса будут квадратные". Соцсети о национализации завода "Рено"

Корпорация Renault отдаст свои российские активы в государственную собственность. На их московском заводе, как сообщил Сергей Собянин, будут выпускать автомобили под маркой "Москвич".

Интересно, что это уже предсказывали СМИ - точнее сказать, сайт пародийных новостей!

Это, впрочем, не мешает части публики радоваться!

Сергей Удальцов:

Пришла новость о том, что активы компании «Рено», которая ушла из России в связи с западными санкциями, перешли под контроль государства и там продолжится выпуск автомобилей. Заговорили даже о возрождении легендарного «Москвича». Вот это правильная тенденция! Левые силы давно говорят о том, что нужно активнее забирать под контроль отечественных производителей западные предприятия, ушедшие из России. Ждем, когда рестораны «Макдональдс» будут переоборудованы в заведения отечественного общепита, где можно будет недорого покушать вкусные пирожки, пельмени, бутерброды, а вместо «Колы» выпить вкусного российского лимонада

Сергей Марков:

1. Национализация Рено это первый в России опыт национализации завода крупной западной компании, которая из-за санкций приостановила работу в России.

2. На этом примере будет отрабатываться модель национализации бизнесов западных компаний.

3. Решение правительства России пока такое - делать все максимально дружественно. Ведь эти компании прошли в нам в Россию, они здесь много лет работали и хотят вернуться. Надо дать им возможность потом вернуться.

4. По сути дела правительство России не захватывает собственность у западных компаний, а временно берет эту собственность под контроль, - пока эти компании не вернутся. А когда вернутся, - им передадут обратно. Вот у Рено будет право выкупа в течении 6 лет.

5. Главная причина национализации компаний - чтобы производства не останавливались, чтобы люди работали, не было безработицы.

6. Национализация заводов западных компаний в России , остановивших работу из-за санкций, пользуется огромной политической поддержкой в России. По сути дела это требование российского общества.

7. Какие компании будут следующие? Макдональдс?

Наталия Осипова:

Позвольте дать Вам совет, Сергей Семенович. Маркетологический. Про красоту. А то уже пошли ерничать по бложикам, о неработающих наших автомобилях, о том, как смехотворен наш автопром.

Начните с первой модели, с «Москвича-400». Из рук будут рвать, вот увидите. Что там британский «Мини-купер», скулит в углу рядом с этой роскошной машиной. Те легендарные «москвичи» нынче на аукционах только, за бешеные деньги.

Сделайте нам моднючую стильную современную машину. «Москвич»! Как много в этом слове и как много в этом виде.

На другом фланге предсказуемые насмешки.

Дмитрий Старчиков:

Собянин с утра объявил, что на отжатом (зачеркнуто) национализированном заводе "Рено" теперь будут делать "Москвичи".

Боюсь предположить, что это за модели и из чего их могут делать. Хотя, насколько я помню, после того, как развалился завод АЗЛК в Москве, ещё кучи кузовов и других комплектующих были разбросаны по цехам в начале 2000-х.

Владимир Пастухов:

Что такое РЕНОвация для москвичей в условиях спецоперации? Это когда забираешь себе заводы РЕНО, но выпускаешь все равно "МОСКВИЧ"....

Николай Травкин:

Вообще, возвращение традиций, память о прошлых победах, балет, космос, скрепы — это всё прекрасно. Но надо мечтать!

Вот, мэр Юрий Михайлович мечтал о том, как проспекты и улицы Москвы заполонятся рядами отечественных авто «Иван Калита», «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир». Однако, оказалось, "мечтать не вредно" до тех пор, пока мэрские мечты не вступают в жёсткое противоречие с возможностями городского бюджета…

В общем, идея Лужкова о создании московского чудо-автопрома потихоньку заглохла и забылась.

Но грабли то, вот они, лежат, никуда не делись. Так что, Сергей Семёнович — вперёд!

И пусть засияет новым светом бренд «Москвич».

Николай Кульбака:

Рано или поздно любой московский мэр обзаводится за счет города собственным автозаводом "Москвич". Наверно, это болезнь такая, сугубо мэрская. Появляется игрушка, которой можно хвастаться. Прямо как в детстве. Смотрите! У меня есть машинка!

Только вот надоедает она быстро. Ибо автопром - это совсем другая тема. Разработка современного автомобиля требует затрат от половины до полутора миллиардов долларов.

И продать надо не менее 300-400 тысяч машин, чтобы окупить эту разработку, на что потребуется лет 5-10, как минимум.

А с учетом умения "пилить", этот проект вновь закончится пустыми корпусами заводов, увольнением сотрудников и и полной безответственностью чиновников всех уровней вплоть до мэра, который к тому времени, как это водится, уже ни за что не будет отвечать

Александр Рыклин:

То, что родные власти цапцарапнули французский автомобильный завод, это понятно... А чего они?!

И сотрудничество с КАМАЗом открывает новые неожиданные возможности... Но у меня просьба к разработчикам... Нельзя ли, чтобы кузов на первой модели поднимался автоматически? Иначе женщинам и инвалидам будет тяжело справляться с этой задачей вручную.. Мне кажется наши инженеры, обладающие недюжинной смекалкой, способны создать такой механизм... Я лично в них верю!

Максим Дбар:

На заводе Рено будут производить Москвич. Доллар скоро будет стоить 64 коп, но купить его можно только на черном рынке.

Когда я мечтал о машине времени, я представлял себе это несколько по-другому.

Алексей Красовский:

На бывшем московском заводе "Рено" теперь будут производить советские "Москвичи". Для их приобретения передовики производств должны по ходатайству парткома и месткома встать на очередь за 10 лет до дня предполагаемой покупки.

Геннадий Смирнов:

А, может, и хорошо, что снова станут выпускать "Москвич", зря вы плюетесь. Ведь если опять будут "Москвичи", это же и лысина зарастет! Мы все снова влезем в 46 размер, а там, глядишь, и в 38. Потом можно будет пить без похмелья, потом шортики-сандалики, потом люлька и соска. Так мы впервые в истории всей нашей необъятной страной повторим подвиг Бенджамина Баттона.

А не вот это вот всё, которое сейчас.

Кто-то пытается объяснить, что всё не так смехотворно, как кажется на первый взгляд.

Илья Вайцман:

Т-щ Собянин С.С. заявил тут, что на "национализированных" мощностях ушедшего из РФ концерна Renault начнут производить автомобили под брэндом "Москвич". Что тут началось.... "Свистопляска", что называется. Народ стал припоминать свой опыт эксплуатации продукции АЗЛК, постить картинки и мемасики. Даже "Панорама" выдала смешной (что бывает все реже) фейк.

С одной стороны, понимаю, конечно, а с другой - голова нужна не только для того, чтобы в нее есть. Разумеется, речь не идет ни про Москвич-2141, ни про Москвич-412, тем более. Выпускать будут те же самые Логаны и Дастеры, только (а) с шильдиком "Москвич" и (б) кастрированные на недоступные компоненты (без ABS, уровня "Евро-0" и так далее). Но машины будут (если еще будут, да) совсем не "412-е", даже не карбюраторные.

Я к чему: не стоит давать пропагандистам хорошего повода обвинять себя в некомпетентности. Лучше сначала подумать с холодной головой.

Андрей Скляров:

Тут многие хихикают , что "Рено-Россия", выкупленный у французов нашим сердобольным государством, теперь будет производить автомобили под брендом "москвич".

Если вы думаете, что на бывшем АЗЛК появятся новые "ижоды", "пазние" или 412-е с прочими "святогорами", то я в этом сомневаюсь. Всё будет сильно проще.

Завод имеет некоторые французские технологии и поэтому он сможет начать клепать нечто похожее на "ларгусы" и "логаны" прошлого поколения. Если на "Дастер" есть патент, то чего бы и их не начать. Вероятно, это будет нечто уровня китайских копий японцев и европейцев, потом же научатся чему-то вменяемому и пойдет что-то свое.

Татьяна Елисеева:

Так что ждите на дорогах Moskvich Arkana, Moskvich Kaptur и Moskvich Logan - самые надёжные авто для истинных дачников.

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А на гоночных трассах ждём гоночную серию «Формула Moskvich».

Илья Носырев:

Поражает энтузиазм некоторых товарищей в ленте, радующихся тому, что Собянин забрал завод Рено в госсобственность - типа компания не пропала, ю-ху! будем выпускать свои крутые "Москвичи". Между тем, достаточно хоть чуть-чуть знать наши госкомпании, чтобы умыться слезами. У нас же там колеса будут квадратные

Алексей Рощин:

Крайне характерный момент - что брошенный французами завод не выставляют на торги, а передают городу (которому он нахрен не нужен): дело в том, что в стране просто нет "частников", которые бы взялись за настолько безнадежное предприятие.

Ключевое в словах Собянина - вот это: "сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников". Власти страшит массовая безработица, причем не где-нибудь, а прямо в столице. Никаких "москвичей", понятно, не будет - но "зато" большие трудовые коллективы какое-то время будут сохранять хотя бы иллюзию занятости. Причем за счет не федерального, а московского бюджета.

Почему не будет "москвичей"? Потому что сделать автомобиль, похожий на настоящий, почти с нуля - на это способен только настоящий предпринимательский талант (и то - если сильно повезет). Государство на такое неспособно (советские при Сталине и при Брежневе тупо использовали ГОТОВЫЕ технологии западных - американских или итальянских - инженеров).