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Россия пригласила ООН и Красный Крест расследовать удар по Еленовке

Родственники погибших в Еленовке военнопленных требуют признать Россию террористическим государством. Киев, 30 июля 2022

Министерство обороны России сообщило, что Москва официально приглашает экспертов ООН и Международного Красного Креста для расследования удара по колонии в Еленовке, передает Интерфакс. Ранее привлечения международных экспертов требовали и власти Украины. ООН и Красный Крест, со своей стороны, заявляли, что готовы отправить своих расследователей на место событий, как только им будет предоставлена такая возможность.

Один из бараков исправительной колонии в поселке Еленовка в Донецкой области был разрушен в ночь с 28 на 29 июля. Погибли минимум 53 из 193 содержавшихся там украинских военнопленных. Российское командование и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесён украинской армией с применением американской системы залпового огня HIMARS. Украинская сторона, напротив, считает, что колония в Еленовке стала жертвой атаки со стороны России и поддерживаемых ею войск самопровозглашенной "ДНР". Кроме того, в СМИ публикуются версии, в которых утверждается, что ракетного обстрела Еленовки не было, а здание, где содержались пленные, было взорвано изнутри.

  • Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пленные, которых "как сообщается, убила Россия", находились под её правовой защитой в рамках международного гуманитарного права. Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.
  • Преднамеренные атаки по гражданским объектам и убийство военнопленных расцениваются международным правом как военные преступления.

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