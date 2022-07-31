Россия пригласила ООН и Красный Крест расследовать удар по Еленовке

Министерство обороны России сообщило, что Москва официально приглашает экспертов ООН и Международного Красного Креста для расследования удара по колонии в Еленовке, передает Интерфакс. Ранее привлечения международных экспертов требовали и власти Украины. ООН и Красный Крест, со своей стороны, заявляли, что готовы отправить своих расследователей на место событий, как только им будет предоставлена такая возможность.

Один из бараков исправительной колонии в поселке Еленовка в Донецкой области был разрушен в ночь с 28 на 29 июля. Погибли минимум 53 из 193 содержавшихся там украинских военнопленных. Российское командование и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесён украинской армией с применением американской системы залпового огня HIMARS. Украинская сторона, напротив, считает, что колония в Еленовке стала жертвой атаки со стороны России и поддерживаемых ею войск самопровозглашенной "ДНР". Кроме того, в СМИ публикуются версии, в которых утверждается, что ракетного обстрела Еленовки не было, а здание, где содержались пленные, было взорвано изнутри.