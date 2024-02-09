Мессианство или выборы? Вадим Штепа – о политической логике

Можно установить историческую закономерность постсоветского 30-летия: чем сильнее пробуждалось у российской власти имперское мессианство, тем настойчивее она стремилась отменить свободные выборы на всех уровнях, от президента до мэров. В принципе, это логично: если власть будет избираться свободно, тогда возродить империю не удастся, она по своей природе требует не самостоятельных граждан, а послушных подданных.

В Украине, которую кремлевская пропаганда называет "фашистской", сегодня с 1991 года уже шестой президент, причем каждый следующий был оппонентом предыдущего. А российское президентство выстроено по системе монархического преемничества и никаких альтернатив в принципе не допускает. И когда эта система утверждается на десятилетия, она начинает вещать "с точки зрения вечности", переходит на мессианский язык про "русский мир", "традиционные ценности" и "борьбу с сатанинским Западом". А всякая демократия со свободными выборами выглядит в этих условиях каким-то вражеским заговором.

Однако парадокс состоит в том, что даже известные оппоненты этой системы также отвергают институт свободных выборов. И у них свое собственное мессианство – "только мы знаем, как свергнуть Путина". Эмигрантские "лидеры оппозиции" видят себя в роли будущего "Госсовета", который вовсе не избран гражданами. Но чем тогда этот проект отличается от путинской узурпации власти? Кроме того, это вновь получается некий москвоцентричный институт, который вряд ли позволит выйти из имперской парадигмы. Съезд бывших народных депутатов принимает конституцию будущей "Российской Республики" (уже не Федерации) и прочие виртуальные постановления. Эти бывшие депутаты не любят Путина, но "обнулили" сроки своих полномочий точно так же, как и он, вместо того чтобы разрабатывать механизмы реального проведения новых свободных выборов в России.

Среди инициатив в политической эмиграции наиболее интересным мне кажется Форум свободных стран постРоссии, где представлены различные региональные и национальные движения. У сторонников имперского централизма расхоже мнение, будто бы на российских пространствах без московского контроля начнется "война всех против всех", хотя участники этого форума, представляющие самые разные регионы, приняли две довольно показательные декларации – о взаимном уважении границ и о стремлении к полной денуклеаризации своих будущих республик.

Но декларации о свободных выборах власти у "построссийских" деятелей так же нет, как и у "федеральных" оппозиционеров. Увы, здесь можно отметить то же политическое мессианство – "только мы сами знаем, как надо". Большинство участников этого форума – сторонники независимости, но почему-то полагают, что этот вопрос можно решать без учета мнения своих земляков, которое далеко не столь однозначно. Впрочем, вряд ли этот вопрос в реальности будут решать политэмигранты. Можно вспомнить историю советской эпохи, когда на Западе существовала довольно многочисленная политическая эмиграция из Украины и Балтийских стран, даже с правительствами в изгнании. Но в реальности при перестройке победили не вернувшиеся эмигранты, а именно местные силы.

Свободное избрание легитимных региональных парламентов позволит резко снизить западные страхи того, будто бы в процессе деимпериализации на этих пространствах начнется "хаос"

Некоторые участники этого форума объясняют свое опасение свободных выборов тем, что, если их провести сразу после падения режима, на них придут к власти прежние "единороссы". Это кажется сомнительным: если нынешняя "партия власти" побеждает только за счет тотального административного ресурса, то при его отсутствии она наверняка провалится. Как провалилась на выборах 1990 года КПСС, когда в обществе созрел колоссальный запрос на перемены.

Разговоры на тему "сначала надо провести люстрацию путинских элит, а потом свободные выборы" напоминают замкнутый круг, потому что нет еще такого легитимного органа власти, который способен назначить эту люстрацию. Так что лучше делать ставку не на какие-то новые ограничения, а наоборот, на их максимальное снятие, на участие в выборах всех общественных сил, в том числе запрещенных ныне региональных и национальных партий. И тогда в российских регионах возникнет совершенно иная политическая картина.

Разумнее поступят там, где предпочтут не президентскую модель, которая чревата воспроизведением российского царизма на местном уровне, а парламентскую, где будут представлены интересы различных социальных и национальных групп. Свободное избрание легитимных региональных парламентов позволит резко снизить западные страхи того, будто бы в процессе деимпериализации на этих пространствах начнется "хаос". Напротив, эти парламенты как раз и станут основой международного признания российских регионов в качестве суверенных республик. Напомню, что это вовсе не открытие – в том же перестроечном 1990 году российские автономии уже провозглашали свой государственный суверенитет, однако при путинизме их заставили о нем забыть. Но на новом историческом этапе декларации о суверенитете наверняка не только будут возобновлены в национальных республиках, но и приняты во многих "русских" областях и краях.

Свободные выборы могут начаться именно с регионального уровня, а не с "федерального", как порой представляют себе "общероссийские" оппозиционеры. Просто потому что никакой федерации в России еще нет и толком никогда не было. Политическая логика состоит в том, что сначала легитимная власть возникает в регионах, а затем уже те из них, кто пожелает, заключают между собой федеративный договор. Или конфедеративный. Или, может быть, даже не один на этих гигантских пространствах от Балтики до Тихого океана. Но в любом случае только так открывается выход из имперского мессианства, которое сталкивает Россию с окружающим миром и подавляет ее собственных граждан.

Вадим Штепа – журналист и политолог, главный редактор журнала "Регион.Эксперт"

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