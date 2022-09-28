Meta: российские дезинформаторы подделывали сайты западных СМИ

Транснациональная технологическая корпорация Meta выступила с докладом, в котором сообщила о раскрытии российской кампании по дезинформации. Как утверждается в докладе, российские программисты размещали в интернете страницы, до неразличимости похожие на сайты ведущих мировых СМИ, однако вместо оригинальных новостей и статей в них публиковались материалы пророссийского содержания. Фейковые новости промоутировались через социальные сети Facebook, Instagram, Twitter и другие (владельцем части из них является Meta).

Российским дезинформаторам, по сообщению Meta, удалось подделать более 60 сайтов крупных СМИ мира, включая немецкую газету Der Spiegel, британскую The Guardian и итальянское новостное агентство Ansa. Например, на странице, неотличимой от страниц The Guardian, публиковалась статья о том, что свидетельства о гибели мирных жителей в Буче под Киевом - инсценировка, а на странице, похожей по вёрстке на Der Spiegel - статья о том, что Германия ради своего блага должна снять с России экономические санкции.

Кампания по дезинформации, раскрытая Meta, длилась с апреля по сентябрь. По оценкам экспертов, только в рекламу фейковых страниц в социальных сетях её организаторы могли вложить более 100 тыс. долларов.

Ранее на появление фейковых страниц, копирующих реальные СМИ, обращала внимание немецкая T-Online. Также фальшивые копии своих страниц обнаружили такие значимые издания, как немецкие Welt и Bild, французская 20 Minutes и британская Daily Mail.

Meta упомянула, что за фейками прослеживается "русский след", но значительная часть инфраструктуры дезинформационной кампании базировалась в Европе.

Также, по сообщению Meta, аналогичные информационные диверсии разворачивал в этом году Китай.