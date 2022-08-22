В программе ВШЭ появился спецкурс по пропаганде

Студенты Высшей школы экономики смогут пройти учебный курс "Пропаганда: теория, история, методы, практики". Его будет читать департамент медиа университета. На новый список дисциплин обратило внимание издание DOXA.

Согласно аннотации курса, в результате обучения студенты смогут строить "собственные пропагандистские схемы и структуры" и использовать элементы пропаганды на практике. Также в ходе программы студенты разберут, что такое дезинформация, обман, ложь и фейк-ньюс, и научатся отличать достоверную информацию от недостоверной.

Особое внимание будет уделено истории пропаганды двадцатого века, а именно "двум самым мощным системам тотальной пропаганды – нацистской и советской".

Курс прочтёт бывший руководитель департамента медиа Олег Солодухин. В 2019 году он писал, что активная правозащитная деятельность студентов "может расколоть сообщество ВШЭ".