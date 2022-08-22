В программе ВШЭ появился спецкурс по пропаганде

Студенты Высшей школы экономики смогут пройти учебный курс "Пропаганда: теория, история, методы, практики". Его будет читать департамент медиа университета. На новый список дисциплин обратило внимание издание DOXA.
Согласно аннотации курса, в результате обучения студенты смогут строить "собственные пропагандистские схемы и структуры" и использовать элементы пропаганды на практике. Также в ходе программы студенты разберут, что такое дезинформация, обман, ложь и фейк-ньюс, и научатся отличать достоверную информацию от недостоверной.
Особое внимание будет уделено истории пропаганды двадцатого века, а именно "двум самым мощным системам тотальной пропаганды – нацистской и советской".
Курс прочтёт бывший руководитель департамента медиа Олег Солодухин. В 2019 году он писал, что активная правозащитная деятельность студентов "может расколоть сообщество ВШЭ".
- В мае 2022 года департамент медиа ВШЭ возглавил ведущий программы "Вести" на федеральном телеканале "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс. Он работает на ВГТРК с 2002 года и неоднократно был ведущим "Прямого разговора с Владимиром Путиным". Группа студентов ВШЭ выступала против его назначения.
- В марте 2022 года на журфаке МГУ отказались от модуля "Политическая журналистика", в апреле ВШЭ закрыла академический трек "Права человека и демократическое управление". Тогда же прокуратура России решила, что программы по изучению свободных искусств и наук Liberal arts в РАНХиГС и Шанинке направлены на "разрушение традиционных ценностей и искажение истории". Прокуратура потребовала от образовательных учреждений устранить нарушения законодательства.
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