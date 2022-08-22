Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В программе ВШЭ появился спецкурс по пропаганде

Выставка Школы дизайна ВШЭ в Музее Москвы, 2019 год

Студенты Высшей школы экономики смогут пройти учебный курс "Пропаганда: теория, история, методы, практики". Его будет читать департамент медиа университета. На новый список дисциплин обратило внимание издание DOXA.

Согласно аннотации курса, в результате обучения студенты смогут строить "собственные пропагандистские схемы и структуры" и использовать элементы пропаганды на практике. Также в ходе программы студенты разберут, что такое дезинформация, обман, ложь и фейк-ньюс, и научатся отличать достоверную информацию от недостоверной.

Особое внимание будет уделено истории пропаганды двадцатого века, а именно "двум самым мощным системам тотальной пропаганды – нацистской и советской".

Курс прочтёт бывший руководитель департамента медиа Олег Солодухин. В 2019 году он писал, что активная правозащитная деятельность студентов "может расколоть сообщество ВШЭ".

  • В мае 2022 года департамент медиа ВШЭ возглавил ведущий программы "Вести" на федеральном телеканале "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс. Он работает на ВГТРК с 2002 года и неоднократно был ведущим "Прямого разговора с Владимиром Путиным". Группа студентов ВШЭ выступала против его назначения.
  • В марте 2022 года на журфаке МГУ отказались от модуля "Политическая журналистика", в апреле ВШЭ закрыла академический трек "Права человека и демократическое управление". Тогда же прокуратура России решила, что программы по изучению свободных искусств и наук Liberal arts в РАНХиГС и Шанинке направлены на "разрушение традиционных ценностей и искажение истории". Прокуратура потребовала от образовательных учреждений устранить нарушения законодательства.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG