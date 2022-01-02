Технология глубокого обмана. Эфир в 18:05

В последние годы индустрию искусственного интеллекта захватила технология дипфейка, которая перекинулась на кино, рекламу и СМИ. Эта технология позволяет генерировать реалистичные видео с участием любого человека. Какие возможности и угрозы несут дипфейки? Приближают ли они нас к миру тотальной симуляции, которую мы не сможем отличить от реальности?

В студии Радио Свобода Артур Хачуян, специалист по анализу данных, основатель компании Tazeros. Эфир в 18:05.

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