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Археология. Будущее

Технология глубокого обмана. Эфир в 18:05

Артур Хачуян, специалист по анализу данных, о том, как работает дипфейк

В последние годы индустрию искусственного интеллекта захватила технология дипфейка, которая перекинулась на кино, рекламу и СМИ. Эта технология позволяет генерировать реалистичные видео с участием любого человека. Какие возможности и угрозы несут дипфейки? Приближают ли они нас к миру тотальной симуляции, которую мы не сможем отличить от реальности?

В студии Радио Свобода Артур Хачуян, специалист по анализу данных, основатель компании Tazeros. Эфир в 18:05.

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