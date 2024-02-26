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Meta запускает кампанию по борьбе с ИИ-дезинформацией и дипфейками

Корпорация Meta, владелица социальных сетей Facebook и Instagram, в понедельник объявила, что запускает кампанию по борьбе с дезинформацией в интернете — прежде всего с фейками, которые создаются при помощи технологий искусственного интеллекта. Для этого в Meta будет учреждён специальный отдел.

В компании подчеркнули, что противостоять высокотехнологичным фейкам особенно важно в свете выборов в Европарламент, которые состоятся в июне. Кроме того, дипфейк-технологии могут быть использованы и на других выборах, которые состоятся в течение ближайшего года.

Представитель Meta в Евросоюзе Марко Панчини заявил: "В преддверии выборов мы открываем Центр выборных операций, чтобы отслеживать возможные угрозы и устранять их в режиме реального времени". Перед новой командой будут стоять три задачи: бороться с дезинформацией, выявлять и пресекать её авторов и распространителей, и противостоять использованию технологий искусственного интеллекта для создания фейков.

В заявлении Meta сказано, что в Центре выборных операций эксперты самой компании будут сотрудничать с 26 независимыми европейскими организациями, занимающимися фактчекингом в области политических технологий. Работа по проверке подлинности политической информации в фейсбуке, инстаграме и Threads будет вестись на всех языках Евросоюза. Отдельное внимание будет уделено поиску дипфейков, созданных с помощью генеративного ИИ. В число экспертов Meta входят специалисты в сфере разведки, аналитики, разработки, исследований, политики в отношении контента и юриспруденции.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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